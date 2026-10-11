Franco Colapinto no pudo terminar el GP de Singapur por una falla en su monoplaza

Franco Colapinto no pudo completar el Gran Premio de Singapur y debió abandonar la carrera de este domingo debido a un inconveniente técnico en su monoplaza. De esta manera, el piloto argentino no logró terminar ninguna de las últimas dos competencias de la temporada.

El corredor de Alpine advirtió un problema en el neumático trasero derecho. Sin embargo, desde el equipo señalaron que la falla estaría relacionada con la transmisión y que también habían perdido los sensores traseros del auto.

El abandono representa un nuevo contratiempo para Colapinto, que venía de un fin de semana complicado en el Gran Premio de Baréin y buscaba recuperarse en el circuito callejero de Singapur.

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