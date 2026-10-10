Milei apuntó contra Ingresos Brutos y los gobernadores reclaman cómo sostener las cuentas provinciales

El presidente Javier Milei defendió desde Francia la reducción de impuestos impulsada por su gestión y volvió a cuestionar la carga tributaria de las provincias. El mandatario aseguró que la Nación ya redujo la presión fiscal en tres puntos del Producto Bruto Interno (PBI) y sostuvo que quienes reclaman una baja de Ingresos Brutos deben dirigir sus planteos a los gobernadores.

“Argentina es un país federal”, afirmó Milei, al trasladar a las administraciones provinciales la responsabilidad de avanzar con una reducción de ese tributo, cuestionado desde hace tiempo por empresarios, industriales, comerciantes y prestadores de servicios.

Sin embargo, los mandatarios provinciales advierten que una reducción de los impuestos locales debe analizarse en función de los recursos disponibles y de las responsabilidades que deben afrontar sus administraciones, especialmente en un escenario de menores ingresos y mayores exigencias sobre los servicios públicos.

Ingresos Brutos, en el centro de la discusión tributaria

El impuesto sobre los Ingresos Brutos es uno de los principales instrumentos de recaudación de las provincias. Su aplicación alcanza a distintas actividades económicas y genera cuestionamientos del sector privado por su efecto acumulativo sobre los costos de producción y comercialización.

Las pequeñas y medianas empresas, la industria, el comercio y los servicios vienen reclamando una reducción de la carga tributaria para mejorar la competitividad, aliviar los costos operativos y favorecer la actividad económica.

Desde el Gobierno nacional, Milei sostiene que las provincias deben avanzar en la misma dirección que la Nación y reducir los tributos que afectan al sector productivo.

Los gobernadores, por su parte, no necesariamente discuten la necesidad de revisar esos impuestos, pero plantean que cualquier reducción debe contemplar el impacto sobre las cuentas públicas y las obligaciones que cada jurisdicción tiene a su cargo.

Menos coparticipación y más responsabilidades provinciales

Uno de los principales argumentos de las administraciones provinciales está relacionado con la evolución de los fondos que reciben de la Nación.

Según los datos mencionados en el planteo, la coparticipación federal registró una caída real del 1,2 % durante los primeros ocho meses del período analizado. Esta disminución implica una menor disponibilidad de recursos frente a gastos que deben sostenerse de manera permanente.

A esa situación se suma la preocupación por las funciones que las provincias deben continuar financiando ante la retracción de la participación nacional en determinadas áreas.

Entre ellas aparecen el mantenimiento de rutas, la atención sanitaria, el funcionamiento de las escuelas y los servicios de seguridad, sectores que requieren partidas presupuestarias para garantizar su continuidad.

En ese contexto, los gobernadores plantean que reducir los impuestos provinciales sin una compensación por otras vías podría profundizar las dificultades fiscales.

El desafío de bajar impuestos sin comprometer los servicios

La discusión expone una diferencia de enfoque entre la Casa Rosada y las administraciones provinciales. Mientras Milei insiste en que la reducción de la presión tributaria debe alcanzar también a los impuestos locales, los gobernadores ponen el foco en la necesidad de preservar los recursos para atender las demandas de sus territorios.

El debate también involucra al sector privado, que reclama un sistema impositivo menos costoso y con reglas que faciliten la inversión y la generación de empleo.

El desafío para las provincias consiste en evaluar alternativas que permitan aliviar la carga sobre las actividades económicas sin comprometer el financiamiento de los servicios esenciales.

Por ahora, el planteo presidencial vuelve a colocar a Ingresos Brutos en el centro de la discusión fiscal y profundiza el debate sobre cómo distribuir las responsabilidades entre la Nación y las provincias en un escenario de recursos limitados.