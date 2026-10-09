Wanda Nara habló sobre Icardi tras el fallo de la Justicia italiana

La Justicia italiana resolvió este jueves disolver el matrimonio de Wanda Nara y Mauro Icardi, quienes se habían casado el 27 de mayo de 2014 en San Isidro, Buenos Aires. Tras conocerse el fallo, la conductora expresó su alivio por el final legal de la relación y lanzó duras declaraciones contra su exmarido.

En diálogo por WhatsApp con una cronista de Los profesionales de siempre, el ciclo de El Nueve, Wanda no ocultó su postura. “Yo solo quería divorciarme de este psiquiátrico. ¿No ves que está enfermo? Estoy feliz de haberme divorciado después de tanto tiempo”, afirmó.

Además, la empresaria dejó en claro que no tiene intención de cuestionar la resolución judicial. “No voy a apelar. Estoy feliz de cortar todo vínculo matrimonial con Mauro Icardi”, sostuvo.

El reclamo económico de Wanda Nara que rechazó la Justicia italiana

Durante el proceso de divorcio, Wanda había reclamado una compensación económica y una cuota mensual de 250.000 euros. Sin embargo, el tribunal italiano rechazó esos pedidos.

Al referirse a la decisión judicial, la conductora volvió a apuntar contra el futbolista y cuestionó su situación personal. “Primero tiene que hacer terapia. Tiene problemas psicológicos. Prefiero cortar el vínculo matrimonial”, sentenció.

De esta manera, tras más de una década desde su casamiento, el vínculo matrimonial entre Wanda Nara y Mauro Icardi quedó disuelto por decisión de la Justicia italiana.