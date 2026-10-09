Facundo Moyano y Candela Arizaga confirmaron su reconciliación

Facundo Moyano y Candela Arizaga se reconciliaron y compartieron románticas imágenes desde Madrid, donde se mostraron juntos y muy enamorados. El sindicalista confirmó la noticia con una producción de fotos que publicó en Instagram junto a la modelo.

En una de las postales, ambos aparecen muy acaramelados y cómplices. Además, Moyano le hizo un regalo especial a su pareja: un collar que tenía guardado en una caja de terciopelo.

“Antes roto que doblarme, antes muerto que dejarte”, escribió el hijo de Hugo Moyano en la publicación, con una frase que acompañó las imágenes de la pareja.

Un detalle que llamó la atención es que el posteo fue compartido entre las cuentas de ambos, pero los dos decidieron desactivar los comentarios.

Otra de las fotografías los muestra a punto de besarse, con el mar de fondo y un paisaje paradisíaco. Para la ocasión, Facundo eligió una camisa blanca y una bermuda a tono, mientras que Candela lució un vestido celeste claro.