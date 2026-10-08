Milei prepara una visita a Santa Fe y busca fortalecer su armado político en la provincia

La dirigencia santafesina de La Libertad Avanza comenzó a preparar la próxima visita de Javier Milei a la provincia, prevista para antes de que termine el año. El viaje tendría una doble finalidad: mostrar proyectos vinculados al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y, al mismo tiempo, reforzar el vínculo político con los referentes locales y los gobernadores que mantienen una relación de diálogo con la Casa Rosada.

La recorrida forma parte de una estrategia nacional del oficialismo para aumentar la presencia del Presidente en distintas provincias y consolidar su posicionamiento de cara al escenario electoral de 2027. La intención es que Milei visite algunos de los distritos donde avanzan iniciativas que fueron beneficiadas por el régimen de inversiones impulsado por el Gobierno nacional.

El esquema contempla una gira por varias provincias que concentran los proyectos aprobados bajo el RIGI. En ese marco, Santa Fe aparece entre los destinos que el mandatario tiene previsto incluir antes de finalizar 2026.

Por el momento, no existe una fecha confirmada para la llegada presidencial ni está definida en su totalidad la agenda que desarrollará en territorio santafesino. Sin embargo, desde el espacio libertario provincial dan por hecho que la visita se concretará antes de fin de año.

Además de la agenda vinculada a las inversiones, el desembarco tendrá una dimensión política. La presencia de Milei buscará apuntalar a La Libertad Avanza en Santa Fe y fortalecer la relación con dirigentes provinciales, en un contexto en el que el oficialismo nacional ya comienza a mirar hacia las elecciones de 2027.

La visita también servirá para exhibir el avance de inversiones consideradas estratégicas por el Gobierno y para mostrar el respaldo presidencial a las provincias que acompañan sus principales iniciativas económicas.