Maxi Ghione se mostró angustiado y aseguró que se mandó una “macana”

Maxi Ghione volvió a hablar públicamente después de su detención y compartió un nuevo video en sus redes sociales, en el que se refirió a las consecuencias personales que atravesó durante los últimos días.

Visiblemente afectado, el actor pidió disculpas a sus seres queridos, reconoció que cometió “una macana” y aseguró que perdió a la mujer que ama como consecuencia de todo lo ocurrido.

“Quiero antes que nada pedirle una disculpa a la gente que me ama, a la gente que sufrió. Me mandé una macana. Tuve la peor semana de mi vida”, expresó al comienzo de la grabación.

Ghione evitó profundizar sobre la denuncia que dio origen a la investigación, aunque contó que atravesó una situación personal muy difícil.

“A veces uno quiere apagarse, quiere desaparecer, quiere anestesiarse. Y me mandé una macana”, sostuvo.

En ese sentido, también aseguró que está dispuesto a someterse a los estudios que sean necesarios para demostrar que no tiene una adicción.

“Me pongo a disposición para que me hagan los estudios que quieran y ahí va a arrojar que no soy ningún adicto. Mandé una cagada, una macana, pero no quiere decir que sea adicto”, afirmó.

El pedido de Maxi Ghione para recuperar su celular

Durante su descargo, el actor también se dirigió a la fiscal y al juez que intervienen en la causa y pidió que le devuelvan el teléfono celular que fue secuestrado durante el allanamiento de su vivienda en Lehmann, Santa Fe.

“Lo uso para trabajar. Y si yo no trabajo, no puedo pagar el alquiler”, explicó. Luego agregó: “No tengo casa, no tengo nada. Si no trabajo, no como”.

Ghione también se refirió a las armas que fueron incautadas durante el procedimiento. Según explicó, es coleccionista y aseguró que cuenta con la documentación correspondiente.

“Cualquiera que entre a mi casa va a ver armas por todos lados, porque soy coleccionista de armas, porque tengo todos los papeles en regla”, sostuvo.

Además, explicó que practica tiro en un polígono y que es socio honorario del Tiro Federal de San Fernando.

“No las quiero perder. Son de herencia familiar, son muy importantes para mí y es el único deporte que practico: tiro con armas de fuego en el polígono”, señaló.

Qué dijo sobre la causa judicial

En otro tramo del video, Ghione afirmó que no tiene antecedentes penales y volvió a sostener su postura frente a la investigación.

“Nunca en mi vida cometí un delito. Soy inocente, no estoy en libertad condicional, estoy en libertad”, expresó.

El actor había sido detenido el 29 de septiembre durante un procedimiento de la Policía de Investigaciones (PDI) y recuperó la libertad el 2 de octubre, después de una audiencia realizada en los tribunales de Rafaela.

La fiscal Cecilia Doro confirmó que Ghione fue imputado por amenazas y tenencia de armas, mientras continúa bajo investigación la hipótesis de una presunta privación ilegítima de la libertad.

La causa se inició a partir de la denuncia de Emiliano Tarragona, quien aseguró que había acudido a la vivienda del actor para un encuentro privado y sostuvo que permaneció allí durante varias horas sin poder retirarse. También afirmó haber recibido posteriormente mensajes que interpretó como amenazas.

Ghione no respondió de manera directa a esas acusaciones en este nuevo video.

La revelación de Maxi Ghione sobre su vida sentimental

Sobre el final de su descargo, el actor agradeció los mensajes de apoyo que recibió desde que trascendió su detención y aseguró que se sorprendió por la cantidad de personas que se solidarizaron con él.

Sin embargo, contó que el episodio también tuvo una fuerte consecuencia en su vida privada.

“Todo esto que estoy pasando hizo que pierda a la mujer que amo”, reveló Ghione, en uno de los momentos más emotivos de su mensaje.

De esta manera, el actor volvió a referirse públicamente a los últimos días, mientras la investigación judicial continúa y defiende su versión de los hechos frente a las acusaciones que dieron origen a la causa.