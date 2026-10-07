Rusherking blanqueó su romance con una “azafata” de Guido Kaczka: quién es

Rusherking confirmó su romance con Stef Jegier, luego de varios meses de rumores y distintas coincidencias que habían alimentado las versiones sobre una relación entre ambos. La pareja decidió blanquear el noviazgo con una fotografía que compartieron en sus respectivas cuentas de Instagram.

Pero, ¿quién es Stef Jegier, la joven que conquistó al cantante y que tiene un vínculo con la televisión?

Quién es Stef Jegier

Stef Jegier es modelo, creadora de contenido y community manager. Además, trabajó como “azafata” en los programas de entretenimiento conducidos por Guido Kaczka en eltrece, una etapa de su carrera por la que se hizo conocida en la pantalla chica.

Actualmente, la joven está enfocada principalmente en el mundo digital. En sus redes sociales comparte contenido relacionado con moda, viajes y estilo de vida, además de realizar campañas publicitarias y trabajos como creadora de contenido UGC.

En Instagram cuenta con más de 100 mil seguidores y en su presentación se define como ex “azafata” de los programas de entretenimiento de eltrece, community manager y creadora de contenido.

En su perfil también suele publicar imágenes de los diferentes destinos que visitó, entre ellos Nueva York, Miami y Los Ángeles. Además, suele mostrar distintos momentos junto a su familia y amigos.

Cómo se confirmó el romance entre Rusherking y Stef Jegier

Después de varios meses de especulaciones, Rusherking y Stef Jegier decidieron hacer pública su relación. Ambos compartieron una fotografía juntos después de pasar un fin de semana en la costa.

En la imagen, el cantante aparece junto a Stef frente a la cámara. Rusherking lleva lentes de sol mientras que la joven posa mirando al teléfono.

“El finde que necesitaba”, escribió Jegier junto a la fotografía que publicó en sus redes sociales.

Hasta ese momento, ninguno de los dos había mostrado públicamente una imagen juntos, aunque durante los últimos meses habían surgido diferentes indicios que los vinculaban.

Las pistas que habían despertado los rumores

Las primeras versiones sobre un posible romance comenzaron a circular a partir de varias coincidencias en publicaciones que ambos realizaron durante sus viajes a Nueva York.

A comienzos de 2026, Pilar Smith había señalado en Ángel responde, el ciclo de Bondi Live, algunos de los detalles que llamaron la atención. Entre ellos, había “me gusta” cruzados, fotografías tomadas en lugares similares y distintos elementos que parecían coincidir en las publicaciones de ambos.

“Estaban los dos en el mismo lugar y uno saca la foto con un fondo, el otro con el otro en el mismo momento. Uno compra los macarons y la otra foto está la caja del macaron”, había comentado la periodista.

En aquel momento, Rusherking y Stef no habían confirmado ninguna relación. La reciente fotografía compartida en la costa terminó por despejar las dudas y confirmó que están juntos.

El presente de Rusherking

El romance llega después de las mediáticas relaciones que Rusherking mantuvo con Ángela Torres y la China Suárez.

Tras su separación de Torres, el cantante había hablado sobre su presente personal y profesional y aseguró que se encontraba en una etapa diferente de su vida.

“Es un tema del pasado que ya superé, al principio no es fácil encontrarte con los medios preguntándote cosas y con ese nivel de exposición. Pero en este momento lo manejo con mucha tranquilidad, estoy en un momento muy feliz de mi vida”, había expresado.

Ahora, el artista volvió a apostar al amor y lo hizo público junto a Stef Jegier, la ex “azafata” de Guido Kaczka que también logró construir su propio camino como modelo y creadora de contenido.