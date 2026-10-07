Menem cuestionó a los economistas que critican a Milei

Martín Menem cuestionó a los economistas que critican el rumbo económico de Javier Milei

El titular de Diputados defendió las reformas estructurales impulsadas por el Gobierno nacional

Menem criticó a especialistas por sus pronósticos sobre la economía argentina

El dirigente libertario cuestionó las soluciones transitorias aplicadas durante los últimos 25 años

Menem reclamó previsibilidad y seguridad jurídica para alcanzar una prosperidad sostenida

Entre las reformas mencionadas aparecen la laboral, la electoral y la vinculada con el Banco Central

Martín Menem salió al cruce de los economistas que cuestionan la gestión de Javier Milei y defendió el rumbo de reformas estructurales impulsado por el Gobierno nacional. El presidente de la Cámara de Diputados sostuvo que quedó atrás una etapa caracterizada, según su visión, por medidas de corto plazo y soluciones transitorias que no permitieron resolver los problemas de fondo del país.

A través de una extensa publicación en X, el dirigente libertario apuntó especialmente contra los especialistas que continúan planteando objeciones al programa económico oficial. En ese marco, afirmó que muchos de ellos pretenden sostener el modelo que predominó durante los últimos años y cuestionó sus antecedentes a la hora de realizar pronósticos sobre la economía argentina.

Menem consideró que durante los últimos 25 años se recurrió de manera reiterada a medidas destinadas a resolver las dificultades inmediatas, pero que terminaron agravando la situación en lugar de ofrecer una salida definitiva. Para graficar su postura, comparó ese proceso con alguien que intenta salir de un pozo mientras continúa excavando hacia abajo.

El titular de la Cámara de Diputados también utilizó un tono especialmente crítico para referirse a determinados economistas a los que calificó de “caraduras”. Según planteó, se trata de especialistas que no lograron acertar sus pronósticos sobre la Argentina y que, pese a ello, cobraron importantes sumas de dinero de empresas por tareas de asesoramiento.

En su cuestionamiento, Menem sostuvo además que esos economistas generaron preocupación con sus advertencias y posteriormente fallaron en las proyecciones que habían realizado. De esta manera, buscó desacreditar los argumentos de quienes actualmente cuestionan las decisiones adoptadas por la administración de Milei.

Frente a esas críticas, el presidente de la Cámara de Diputados defendió la necesidad de avanzar con modificaciones de fondo. Señaló que la Argentina requiere previsibilidad, seguridad jurídica y reformas estructurales capaces de mantenerse en el tiempo, con el objetivo de generar condiciones para alcanzar una situación de mayor prosperidad.

En ese sentido, Menem planteó que el debate no debería concentrarse exclusivamente en los resultados inmediatos de las medidas económicas. Su argumento apunta a diferenciar las políticas destinadas a resolver una dificultad coyuntural de aquellas transformaciones que, desde su perspectiva, buscan modificar las condiciones estructurales del país.

El dirigente libertario también volvió a cuestionar a los sectores que rechazan las reformas promovidas por el Gobierno. Según expresó, lo que esos críticos no aceptarían es el final de una etapa en la que se priorizaban soluciones para el presente sin considerar las consecuencias posteriores.

Las declaraciones de Menem se producen en un contexto en el que la gestión de Milei impulsa distintas reformas. Entre las iniciativas mencionadas en el texto se encuentra la reforma laboral, mientras que también aparecen proyectos que todavía deben ser aprobados, como las modificaciones vinculadas con el sistema electoral y el Banco Central.

De esta manera, el titular de la Cámara de Diputados ratificó su respaldo al programa de transformaciones del Gobierno y eligió confrontar directamente con quienes cuestionan sus fundamentos económicos. Su planteo estuvo centrado en la necesidad de abandonar las soluciones de corto plazo y avanzar hacia cambios que, según su visión, puedan sostenerse a lo largo del tiempo.