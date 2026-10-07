El mercado recortó el crecimiento y prevé una recesión técnica

El REM proyectó una caída de 1% del PBI durante el tercer trimestre de 2026

La economía podría atravesar una recesión técnica tras dos trimestres consecutivos de contracción

Para el cuarto trimestre se espera una recuperación de 1,8% en la actividad

La inflación de 2026 fue estimada en 30%

El mercado redujo sus proyecciones para el crecimiento anual del PBI a 1,5%

El superávit comercial previsto para 2026 asciende a USD 25.701 millones

Las expectativas económicas para 2026 volvieron a deteriorarse, de acuerdo con el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Las consultoras consultadas redujeron sus proyecciones de crecimiento y anticiparon que la actividad podría ingresar en una recesión técnica durante el tercer trimestre, aunque también estimaron una recuperación hacia el cierre del año.

Los analistas proyectaron una contracción de 1% del Producto Bruto Interno (PBI) ajustado por estacionalidad entre julio y septiembre. La estimación significó un fuerte recorte de 2,1 puntos porcentuales respecto del relevamiento anterior. De concretarse, se trataría del segundo trimestre consecutivo con caída de la actividad, luego de la contracción de 0,6% registrada durante el segundo trimestre.

Ese escenario configuraría técnicamente una recesión, aunque las previsiones también contemplan una recuperación posterior. Para el cuarto trimestre, las consultoras esperan un crecimiento desestacionalizado de 1,8%, medio punto porcentual por encima de la estimación previa. Para el primer trimestre de 2027, en tanto, calcularon una expansión de 0,7%, lo que permitiría dejar atrás el eventual cuadro recesivo registrado durante la segunda mitad de 2026.

En términos anuales, las perspectivas también fueron corregidas a la baja. El REM proyectó que el PBI real de 2026 terminará 1,5% por encima del promedio de 2025, aunque esa estimación representa un recorte de 0,6 puntos porcentuales frente al relevamiento anterior. Entre los diez analistas con mejores antecedentes de pronóstico, la expectativa de crecimiento fue todavía menor, con una expansión estimada de 1,2%.

La inflación, en tanto, mantuvo una perspectiva de desaceleración moderada. Para septiembre, los analistas calcularon una variación de 1,9%, una décima más que en el relevamiento anterior. El mismo porcentaje fue previsto por el grupo de mejores pronosticadores. Para los meses siguientes, las estimaciones ubican la inflación en 1,7% en octubre y 1,6% en noviembre, aunque volvería a acelerarse hasta 1,8% en diciembre. De esta manera, el año terminaría con una inflación acumulada de 30%.

Para enero y febrero de 2027 se espera una variación mensual de 1,6%, mientras que en marzo alcanzaría 1,7%. En el caso de la inflación núcleo, que excluye los componentes estacionales y los precios regulados, la estimación para septiembre se ubicó en 1,8%.

El mercado también revisó sus expectativas sobre el dólar. Para octubre, la cotización proyectada descendió a $1.545, veinte pesos menos que en la encuesta anterior. Para diciembre, en tanto, se prevé un tipo de cambio de $1.614, mientras que el promedio del Top 10 calculó un cierre de $1.602.

El deterioro de las perspectivas también alcanzó al mercado laboral. La tasa de desocupación sería de 7,5% durante el tercer trimestre y subiría a 7,7% en el cuarto. Entre los analistas con mejores pronósticos, las estimaciones fueron de 7,6% y 7,9%, respectivamente.

En el frente externo, las proyecciones mejoraron. Las exportaciones alcanzarían USD 101.200 millones durante 2026, mientras que las importaciones sumarían USD 75.499 millones. Con esos números, el superávit comercial llegaría a USD 25.701 millones.

Las cuentas fiscales, finalmente, conservarían un resultado positivo. Los analistas estimaron un superávit primario de $15 billones para el Sector Público Nacional no Financiero, mientras que el promedio del Top 10 se ubicó en $14,8 billones.