La producción de autos cayó, pero las exportaciones crecieron

La producción automotriz cayó 15,6% interanual durante septiembre.

La fabricación acumuló una baja de 16,9% durante los primeros nueve meses del año.

Los automóviles registraron una caída mayor que los vehículos utilitarios.

Las exportaciones crecieron 6,8% interanual y alcanzaron el máximo mensual de 2026.

Brasil concentró más del 60% de las exportaciones, aunque perdió participación respecto del año anterior.

América Central, Perú, Chile y Colombia ampliaron su participación como destinos de los vehículos argentinos.

La industria automotriz argentina volvió a mostrar en septiembre un retroceso en sus niveles de producción, aunque el desempeño del sector externo permitió compensar parcialmente el resultado. La fabricación de vehículos registró una nueva caída interanual y acumuló una baja significativa en los primeros nueve meses del año, mientras las exportaciones alcanzaron el mayor volumen mensual de 2026.

Durante septiembre se produjeron 39.747 vehículos, lo que representó una disminución del 15,6% respecto del mismo mes de 2025. La mayor contracción se concentró en la fabricación de automóviles, que descendió 28,1% interanual. En el caso de los vehículos utilitarios, la reducción fue menor, aunque igualmente significativa, con una baja del 7,7%.

Con este resultado, la producción acumulada entre enero y septiembre quedó 16,9% por debajo del nivel registrado durante el mismo período del año anterior. El desempeño confirma las dificultades que todavía enfrenta el sector, con un mercado interno que permanece por debajo de los registros de 2025 y una industria que intenta recuperar volumen productivo.

Desde la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) señalaron que el escenario continúa siendo desafiante y que la actividad atraviesa un proceso de transformación. La entidad también destacó que parte de la producción está orientada a recuperar escala, en un contexto en el que la demanda interna todavía no logra alcanzar los niveles del año pasado.

Las ventas a concesionarias también reflejaron una disminución interanual, particularmente en el segmento correspondiente a vehículos fabricados en el país. El comportamiento contrastó con la evolución de los vehículos eléctricos, que mantuvieron una elevada tasa de crecimiento.

Las estimaciones privadas agregaron otro dato negativo al desempeño mensual. Gabriel Caamaño, director de la consultora Outlier, calculó que la producción ajustada estacionalmente cayó 3% en septiembre frente a agosto. De acuerdo con esa estimación, el promedio de fabricación del tercer trimestre quedó 9,2% por debajo del registro correspondiente al segundo trimestre.

El principal dato favorable llegó, sin embargo, desde las exportaciones. Durante septiembre se enviaron al exterior 28.213 vehículos, un incremento del 6,8% frente al mismo mes de 2025. El volumen representó el máximo mensual alcanzado durante 2026 y permitió que una proporción significativa de la producción nacional tuviera como destino los mercados internacionales.

Según los datos de ADEFA, el 71% de los vehículos fabricados durante septiembre fue destinado a distintos mercados externos. Para la entidad, el crecimiento de las exportaciones constituye uno de los elementos más positivos dentro del desempeño actual de la industria y refuerza la importancia de mejorar la competitividad y ampliar la inserción internacional.

En el acumulado de los primeros nueve meses del año, las terminales argentinas exportaron 203.072 unidades. Ese volumen representa el 64,5% del total de vehículos producidos durante el período, lo que evidencia el peso que adquirió la demanda externa para las fábricas locales frente a la menor actividad del mercado interno.

Brasil continuó siendo el principal destino de los vehículos argentinos y concentró más del 60% de las exportaciones. No obstante, su participación disminuyó levemente respecto del año anterior. En contrapartida, otros mercados de la región ganaron espacio durante el período.

Entre ellos se destacaron América Central, Perú, Chile y Colombia. En conjunto, esos destinos explicaron casi un 32% adicional de las exportaciones, reflejando una mayor diversificación de los mercados a los que accede la producción automotriz argentina.

El balance de septiembre dejó así dos tendencias contrapuestas. Por un lado, la producción continúa registrando fuertes caídas y el mercado interno todavía se encuentra por debajo de los niveles alcanzados en 2025. Por otro, el crecimiento de las exportaciones y la apertura hacia nuevos destinos ofrecen un canal para sostener la actividad industrial y recuperar volumen.

El desafío para el sector queda planteado en la posibilidad de transformar ese crecimiento externo en una recuperación más amplia de la producción, mientras las terminales enfrentan un escenario interno todavía debilitado.