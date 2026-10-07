La mora bancaria da una señal de alivio, pero el crédito sigue estancado

La mora de las familias en los bancos bajó de 12,9% a 12,8% durante agosto.

El segmento no financiero alcanzó un récord de 33,9% de irregularidad y acumula 21 meses consecutivos de aumentos.

Los saldos de deuda bancaria en mora cayeron en términos reales por primera vez desde marzo de 2024.

Las refinanciaciones superaron los $2,7 billones y podrían contribuir a una reducción de la mora en los próximos meses.

La falta de crecimiento del crédito puede retrasar una mejora significativa del indicador general.

La situación de los deudores no bancarios continúa siendo la más complicada por sus mayores tasas y menores opciones de refinanciación.

La evolución del endeudamiento de los hogares durante agosto mostró una mejora marginal en el sistema financiero, aunque acompañada por señales que reflejan una situación todavía frágil. Mientras la morosidad de las familias dentro de los bancos descendió de 12,9% a 12,8%, el segmento no financiero volvió a deteriorarse y alcanzó un máximo de 33,9%, con 21 meses consecutivos de aumentos.

La diferencia entre ambos sectores resulta significativa. Las entidades no financieras, que incluyen tarjetas emitidas por comercios, billeteras digitales y otras alternativas de financiamiento, concentran el 17% del crédito otorgado a los hogares. En ese universo, uno de cada tres pesos prestados se encuentra en situación irregular. Dentro del sistema bancario, en cambio, la proporción es de aproximadamente uno de cada ocho.

La irregularidad total del crédito privado no financiero se mantuvo en 7,7% durante agosto, el mismo nivel registrado en julio, mientras que la mora de las empresas aumentó de 3,6% a 3,8%.

Aunque la reducción de una décima en la mora de las familias puede parecer poco relevante, el dato adquiere otra dimensión al observar cómo se produjo. Por primera vez desde marzo de 2024, la disminución obedeció a una caída real de los saldos impagos y no simplemente a un crecimiento del volumen total de crédito.

La distinción es importante porque la mora se calcula como una proporción entre los saldos irregulares y el total de financiamiento. Por lo tanto, el indicador puede reducirse aunque la deuda impaga no disminuya, si aumenta con mayor rapidez el crédito total. En agosto ocurrió lo contrario: cayó efectivamente el monto de deuda irregular medido en términos reales.

Sin embargo, la mejora no fue uniforme entre las entidades. La irregularidad de las familias aumentó en 17 de las principales 30 entidades financieras analizadas. De esta manera, el promedio general mejoró mientras más de la mitad de esos bancos registró un deterioro.

La explicación planteada por el analista de riesgo Leandro Casabona apunta a una concentración de la mejora en bancos grandes, con carteras de crédito más voluminosas y mayor capacidad para refinanciar deudas a escala. Las entidades medianas y regionales tendrían menos herramientas para contener el aumento de la mora.

Al mismo tiempo, aparecen algunos indicadores que podrían anticipar una mejora. El saldo de refinanciaciones de los hogares superó los $2,7 billones, mientras que unas 115.000 operaciones mensuales estarían siendo reestructuradas. Una vez que los deudores cumplen con los nuevos esquemas, esas obligaciones dejan de computarse como irregulares.

Otro dato considerado relevante es la evolución de la denominada mora temprana. La deuda clasificada en Situación 2, correspondiente a atrasos de hasta 90 días que todavía no ingresan formalmente en la mora, cayó al 2,7% en agosto, su nivel más bajo desde el mismo mes del año anterior. Históricamente, una reducción de este indicador puede anticipar una desaceleración en el ingreso de nuevos deudores a situaciones de incumplimiento.

El principal obstáculo para una recuperación más rápida aparece, sin embargo, en la evolución del crédito. El stock de préstamos en pesos al sector privado se encuentra en términos reales prácticamente en el mismo nivel que en julio de 2025. Sin una expansión del financiamiento, la mejora de los deudores puede no traducirse rápidamente en una caída significativa del índice de mora.

A esa situación se suma la incertidumbre sobre las tasas futuras. El aumento de hasta 20% anual en la tasa forward en dólares entre un bono AO27 y un AO28 es interpretado como una señal de mayor riesgo esperado para ese período.

La situación más compleja continúa concentrada fuera de los bancos. El 33,9% de mora en billeteras digitales, fintech y tarjetas comerciales refleja un universo de deudores con mayor vulnerabilidad, costos de financiamiento más elevados y menores posibilidades de refinanciación.

Por eso, la leve mejora del indicador bancario no permite hablar todavía de una recuperación generalizada. Para los hogares con deudas bancarias, las refinanciaciones pueden abrir una oportunidad para negociar. En el segmento no bancario, las alternativas son más limitadas. Y, en todos los casos, el promedio nacional no determina la situación particular de cada deudor.