Vaca Muerta avanza hacia una nueva salida al Atlántico

La llegada de las dos monoboyas permitirá avanzar en la terminal marítima de Vaca Muerta Oil Sur.

El sistema será instalado frente a Punta Colorada, en Río Negro, para facilitar la carga de grandes buques petroleros.

El VMOS contempla una inversión inicial de u$s3.000 millones y casi 600 kilómetros de oleoductos.

La capacidad proyectada será de 550.000 barriles diarios, con una posible ampliación hasta unos 700.000.

Vaca Muerta aportó cerca del 70% de la producción petrolera argentina durante julio de 2026.

La nueva infraestructura apunta a ampliar las exportaciones de crudo y fortalecer el ingreso de divisas.

La llegada de dos monoboyas al Puerto de San Antonio Este, en Río Negro, marcó un nuevo avance en la construcción de la terminal marítima del proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), una infraestructura diseñada para ampliar la capacidad argentina de transporte y exportación de petróleo. Las estructuras arribaron desde Emiratos Árabes Unidos y serán instaladas frente a las costas de Punta Colorada.

El sistema permitirá cargar buques VLCC, embarcaciones de gran porte capaces de transportar hasta dos millones de barriles de petróleo por viaje. Según YPF, con esta infraestructura ese tipo de buques podrá operar por primera vez en la Argentina. La incorporación de las monoboyas se produce mientras la producción de Vaca Muerta continúa creciendo y aumenta la necesidad de contar con vías de transporte y comercialización capaces de absorber mayores volúmenes.

El proyecto contempla una inversión inicial de u$s3.000 millones y conectará la zona productiva de Neuquén con la costa rionegrina. La obra comprende dos tramos de oleoducto que, en conjunto, alcanzarán casi 600 kilómetros, además de las instalaciones destinadas al almacenamiento y embarque del crudo.

La capacidad proyectada del sistema será de 550.000 barriles diarios, con la posibilidad de elevarla hasta aproximadamente 700.000 barriles por día a medida que aumente la producción. Se trata de una capacidad prevista cuya utilización dependerá tanto de la puesta en marcha de las instalaciones como de los volúmenes que aporten las empresas petroleras.

El recorrido comenzará con el transporte terrestre del petróleo desde la cuenca neuquina, continuará con su almacenamiento en Punta Colorada y culminará con la carga de los buques en altamar. En ese esquema, las monoboyas representan el último tramo de la cadena logística, ya que permitirán transferir el crudo hacia los grandes petroleros destinados a los mercados internacionales.

Gustavo Chaab, CEO de VMOS, destacó que las estructuras constituyen un componente estratégico de la infraestructura exportadora y sostuvo que su llegada permitirá avanzar en una solución logística orientada a acompañar el crecimiento de la producción y las ventas externas.

Las dos unidades utilizan tecnología CALM, empleada en terminales petroleras offshore para amarrar buques tanque y realizar operaciones de carga sin necesidad de construir un muelle fijo. Serán ubicadas a unos siete kilómetros de la costa y estarán conectadas al sistema submarino mediante cañerías flexibles de gran diámetro.

Cada monoboya contará con seis anclas de alta capacidad para permanecer fijada al lecho marino, además de sistemas de monitoreo y control remoto. El esquema también incorporará estructuras submarinas denominadas PLEM, que funcionarán como puntos de conexión entre el oleoducto y las instalaciones de carga.

El desarrollo de esta infraestructura está directamente relacionado con el crecimiento de Vaca Muerta. En julio de 2026, la producción petrolera argentina alcanzó los 916.200 barriles diarios, mientras que la formación neuquina aportó 643.100 barriles por día. De esta manera, Vaca Muerta explicó aproximadamente el 70% de la producción nacional y registró un crecimiento interanual del 26,4%.

La expansión de la capacidad exportadora también tiene una dimensión vinculada con el ingreso de divisas. En agosto de 2026, las exportaciones argentinas de combustibles y energía llegaron a u$s1.494 millones y representaron el 16,8% de las ventas externas del país. En ese escenario, una mayor capacidad para transportar y embarcar petróleo podría permitir que una parte creciente de la producción neuquina sea colocada en mercados internacionales.

Sin embargo, la capacidad proyectada no implica por sí misma mayores ingresos garantizados. El resultado dependerá de los volúmenes efectivamente embarcados y de la evolución de los precios internacionales del crudo. La llegada de las monoboyas constituye así un paso relevante, aunque todavía deberán completarse su instalación y la puesta en funcionamiento de todo el sistema.