El riesgo país trepó hasta unos 1.070 puntos y acumuló un aumento cercano al 30% en una semana.

Los bonos argentinos sufrieron pérdidas superiores a las registradas por la deuda emergente.

El Gobierno cuenta con alternativas para afrontar los vencimientos de enero por unos 4.500 millones de dólares.

La depreciación del real brasileño profundizó la pérdida de competitividad de la economía argentina.

El superávit fiscal y las exportaciones ofrecen respaldo, aunque persisten las dudas sobre la recuperación económica.

La licitación del 26 de noviembre, por vencimientos de unos 25,4 billones de pesos, será una prueba para el financiamiento del Tesoro.

La fuerte caída de los activos argentinos durante la última semana profundizó las dudas sobre la capacidad del Gobierno para garantizar el financiamiento de la deuda y sostener la estabilidad cambiaria en un año atravesado por las expectativas electorales. El riesgo país trepó hasta alrededor de los 1.070 puntos, casi un 30% más que siete días antes, mientras los bonos en dólares acumularon pérdidas pronunciadas y algunos operadores comenzaron a revisar incluso las posibilidades de pago de los vencimientos que deberá afrontar la administración de Javier Milei.

El deterioro se produjo en medio de un escenario internacional adverso, marcado por las bajas de Wall Street, la incertidumbre sobre las inversiones en inteligencia artificial y la depreciación del real brasileño. Sin embargo, la presión externa encontró a la Argentina con problemas propios: una economía que todavía no consigue consolidar la recuperación, dificultades para reactivar el empleo privado y una creciente incertidumbre sobre el resultado político de las elecciones de 2027.

La velocidad del cambio sorprendió incluso a operadores que ya advertían sobre las dificultades del programa financiero. Uno de ellos había estimado que las dudas sobre el esquema de financiamiento para 2027 podían profundizarse durante los siguientes dos meses. Después de las últimas ruedas, reconoció que el deterioro se produjo mucho antes de lo previsto: en apenas tres días.

Los bonos Globales argentinos retrocedieron entre 5,6% y 8,2% durante la semana, frente a una caída del 1,4% del índice que reúne deuda de mercados emergentes. En noviembre, las pérdidas de los títulos locales se ubicaron entre el 8,3% y el 10,5%. El riesgo país, que había tocado un mínimo de 402 puntos después del pago de deuda del 9 de julio, acumuló desde entonces un incremento cercano al 166%.

El salto también alejó la posibilidad de recuperar el acceso al financiamiento internacional. Si con un indicador de 400 puntos en julio el Gobierno no había conseguido colocar deuda en los mercados externos, superar ahora los 1.000 puntos vuelve esa alternativa considerablemente más difícil.

Frente a ese escenario, el ministro de Economía, Luis Caputo, dispone de diferentes instrumentos para afrontar los compromisos inmediatos. Entre ellos aparecen el swap con China, préstamos bancarios respaldados por organismos multilaterales, el desembolso pendiente del Fondo Monetario Internacional y la posibilidad de que el Tesoro utilice sus depósitos en pesos para comprar dólares al Banco Central. Sin embargo, cada alternativa tiene costos, plazos y condiciones diferentes.

El pago de unos 4.500 millones de dólares previsto para enero no es considerado necesariamente un compromiso imposible de cumplir. La preocupación del mercado está puesta en cómo se reunirán esos fondos y qué nivel de reservas conservará el Banco Central después de afrontar los vencimientos. Utilizar recursos propios permitiría cumplir, pero reduciría el margen de maniobra para los compromisos posteriores.

La situación política también comenzó a influir en las decisiones de inversión. La falta de una recuperación económica sostenida, el retroceso del empleo privado formal durante 15 meses consecutivos y las dudas sobre el respaldo electoral del oficialismo alimentan la incertidumbre. El mercado exige una tasa anual del 33% para los vencimientos comprendidos entre 2027 y 2028, una señal del costo que representa hoy la desconfianza sobre el escenario posterior a las elecciones.

A ese cuadro se sumó la depreciación del real brasileño, que perdió un 16,3% desde el balotaje del 25 de octubre y llevó al tipo de cambio real multilateral argentino a niveles mínimos de la actual gestión. La pérdida de competitividad frente al principal socio comercial agrega presión sobre una economía que todavía muestra dificultades para recuperar actividad. La caída del 2,8% registrada en julio y la recuperación marginal del 0,1% en agosto anticipan un panorama complejo para los próximos indicadores.

No obstante, el Gobierno conserva algunos respaldos. El superávit primario acumuló hasta octubre el equivalente al 1,4% del PBI y las exportaciones superaron los 10.000 millones de dólares por segundo mes consecutivo. Además, el deterioro de los bonos en moneda extranjera todavía no se trasladó con la misma intensidad al financiamiento de corto plazo en pesos.

Precisamente, la licitación del jueves 26 será una prueba para el equipo económico. El Tesoro deberá enfrentar vencimientos por aproximadamente 25,4 billones de pesos y el mercado observará cuánto logra renovar, a qué tasas y con qué plazos. Una renovación concentrada en instrumentos cortos permitiría cubrir las necesidades inmediatas, aunque mantendría abiertas las dudas sobre el financiamiento futuro.

Los inversores también esperan que el Banco Central retome las compras sostenidas de divisas y que Economía consiga cerrar acuerdos concretos con bancos y organismos multilaterales. La discusión cambiaria suma otro dilema: permitir una mayor depreciación del peso podría mejorar la competitividad, pero también trasladarse a los precios; sostenerlo mediante tasas elevadas, en cambio, amenaza con profundizar la debilidad de la actividad.

Las bajas comenzaron a generar oportunidades para algunos compradores, tanto en bonos como en acciones, pero todavía no aparece una señal firme de que las ventas hayan terminado. El Gobierno enfrenta así un desafío que excede el cumplimiento de los próximos vencimientos: demostrar que cuenta con financiamiento suficiente, reservas y respaldo político para sostener su programa económico más allá de enero.