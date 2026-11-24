Máximo Kirchner fue designado presidente del Congreso del PJ bonaerense.

El acuerdo entre La Cámpora y el sector de Axel Kicillof permitió distribuir los principales cargos partidarios.

Kicillof y Verónica Magario representarán al MDF en el Congreso nacional del PJ.

Máximo Kirchner y Teresa García serán los representantes del kirchnerismo en ese ámbito.

La definición de candidaturas para 2027 y el mecanismo para seleccionarlas siguen sin resolverse.

La disputa por el liderazgo y la estrategia nacional mantiene abiertas las diferencias dentro del peronismo.

La reorganización institucional del peronismo de la provincia de Buenos Aires avanzó con un entendimiento entre La Cámpora y el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio político del gobernador Axel Kicillof. Como resultado de las negociaciones, el diputado nacional Máximo Kirchner fue designado presidente del Congreso del Partido Justicialista bonaerense, en una decisión que permitió distribuir los principales cargos partidarios y establecer una tregua entre dos sectores que mantienen diferencias sobre el liderazgo y la estrategia electoral.

La definición se adoptó durante un encuentro realizado bajo una modalidad híbrida, con participación presencial y virtual de representantes de distintos distritos de la provincia. Allí se aprobó la nueva conducción del órgano partidario y se completó la integración de la Mesa Directiva, la Junta Electoral, el Tribunal de Disciplina y la Comisión Fiscalizadora. La distribución de responsabilidades fue el resultado de las conversaciones que los principales referentes del justicialismo venían desarrollando para evitar que las diferencias internas bloquearan la renovación de las autoridades.

El entendimiento había comenzado a tomar forma en la reunión del Consejo del PJ bonaerense realizada el miércoles anterior en la sede partidaria de La Plata. En esa instancia, dirigentes vinculados al kirchnerismo y al espacio de Kicillof acordaron avanzar con el reparto de los cargos y suscribieron un documento conjunto en el que reclamaron la libertad de Cristina Kirchner y la restitución de sus derechos políticos.

La negociación también permitió definir quiénes representarán a Buenos Aires en el Congreso nacional del PJ. Por el sector que responde al gobernador fueron designados Axel Kicillof y la vicegobernadora Verónica Magario. La representación del kirchnerismo quedó en manos de Máximo Kirchner y Teresa García.

La nueva composición expresa un equilibrio entre los espacios que disputan la conducción del peronismo provincial, aunque no supone que hayan desaparecido las diferencias que se profundizaron durante los últimos meses. El gobernador trabaja en la consolidación del Movimiento Derecho al Futuro como una estructura política con identidad propia y mayor autonomía dentro del justicialismo. La Cámpora, por su parte, sostiene la necesidad de preservar la centralidad de Cristina Kirchner en las decisiones del espacio.

El acuerdo permitió ordenar la estructura partidaria, pero dejó sin resolver la discusión sobre el rumbo político que deberá adoptar el PJ de cara a las próximas elecciones. La cuestión adquiere mayor relevancia a medida que se aproxima el calendario electoral de 2027, cuando el peronismo deberá definir sus candidaturas y establecer una estrategia para competir frente al oficialismo nacional encabezado por Javier Milei.

Uno de los principales focos de desacuerdo está relacionado con el mecanismo para seleccionar a los candidatos. Dentro del partido conviven posiciones que defienden las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) como una herramienta para dirimir las diferencias internas, con otras que consideran posible alcanzar acuerdos previos entre los distintos sectores. La definición tendrá consecuencias sobre la distribución de poder y el margen de decisión de cada espacio en el armado electoral.

La discusión no se limita a la provincia de Buenos Aires. También involucra la construcción de un liderazgo nacional y la búsqueda de una referencia política capaz de reunir a los distintos sectores del peronismo. En ese escenario, Kicillof procura ampliar su estructura territorial y política, mientras el kirchnerismo busca sostener su influencia sobre las principales decisiones partidarias.

La designación de Máximo Kirchner representa, en ese contexto, un resultado concreto de la negociación entre ambos sectores. Sin embargo, la distribución de cargos no equivale a un entendimiento integral sobre las candidaturas, el liderazgo ni el programa político que deberá presentar el justicialismo.

Con el horizonte electoral de 2027 como referencia, el desafío del PJ bonaerense será trasladar el acuerdo institucional a una instancia de mayor coordinación. Las diferencias sobre el funcionamiento interno, la relación entre los espacios y la conducción del peronismo seguirán formando parte de una negociación que todavía tiene varios capítulos pendientes.