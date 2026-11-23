El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, avanzará en un acuerdo de reciprocidad con Alfredo Cornejo para incorporar firmas industriales santafesinas a la cadena de proveedores vinculada al desarrollo del cobre en Mendoza. La agenda también contempla iniciativas conjuntas en producción y turismo.

Santa Fe busca ampliar su participación en uno de los sectores que genera mayores expectativas de crecimiento en el país: la minería. En ese marco, el gobernador Maximiliano Pullaro apunta a fortalecer los vínculos productivos con Mendoza y aprovechar las oportunidades que abre el desarrollo cuprífero en la provincia vecina.

La iniciativa contempla la firma de un convenio de reciprocidad con el mandatario mendocino, Alfredo Cornejo, con el objetivo de facilitar la incorporación de unas 60 empresas industriales santafesinas como proveedoras de distintos proyectos y actividades vinculadas a la minería.

El entendimiento apunta a generar nuevas oportunidades comerciales para el entramado industrial de Santa Fe, que cuenta con empresas capaces de ofrecer maquinaria, equipamiento, tecnología y servicios especializados que demanda la actividad minera.

La propuesta también busca consolidar una relación estratégica entre ambas provincias, promoviendo la complementariedad de sus economías y abriendo nuevos mercados para el sector privado.

Además del desarrollo minero, Pullaro y Cornejo tienen previsto avanzar en una agenda compartida que incluye temas vinculados con la producción y el turismo, dos áreas consideradas fundamentales para impulsar inversiones, generar empleo y fortalecer las economías regionales.

De esta manera, Santa Fe busca posicionar a su industria en una actividad que promete un fuerte crecimiento en los próximos años, mientras profundiza la cooperación con Mendoza para aprovechar las oportunidades que ofrece el nuevo escenario productivo argentino.