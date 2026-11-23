Los vencimientos del Tesoro ascienden a $29,4 billones la próxima semana y a $36,6 billones a mediados de diciembre.

El dólar subió un 1,9% en noviembre, aunque acumula un avance del 7,8% en doce meses, frente a una inflación del 33%.

El riesgo país superó los 1.000 puntos y refleja las dudas de los inversores sobre los compromisos externos argentinos.

Una eventual baja del riesgo país podría favorecer la recuperación de los bonos soberanos en pesos y dólares.

Los conflictos internacionales, las tasas elevadas y las inversiones en inteligencia artificial condicionan los mercados globales.

Brasil acumula una caída bursátil del 29%, mientras Argentina ofrece rendimientos elevados en bonos y mantiene sus acciones bajo observación.

La combinación de un dólar que recuperó terreno en el mercado local, rendimientos financieros elevados y expectativas de cumplimiento de los próximos compromisos de deuda volvió a colocar a los activos argentinos entre las alternativas observadas por los inversores. Aunque la incertidumbre internacional continúa presionando sobre los mercados y el riesgo país superó los 1.000 puntos, las perspectivas de pago de los vencimientos de noviembre, diciembre y enero alimentan expectativas de una recuperación de los bonos soberanos.

El calendario financiero impone dos compromisos relevantes para el Tesoro. La próxima semana deberá afrontar vencimientos por $29,4 billones y, a mediados de diciembre, tendrá lugar la última licitación del año, con obligaciones por otros $36,6 billones. Las proyecciones planteadas en el análisis financiero consideran que ambos compromisos podrán renovarse sin dificultades significativas, aunque también señalan que una eventual liberación de pesos podría contribuir a mejorar la liquidez durante diciembre.

Ese movimiento tendría una particularidad estacional. En el último mes del año suele aumentar la demanda de moneda local para afrontar gastos y compromisos, mientras que durante el verano la necesidad de pesos tiende a contraerse. En ese contexto, la administración de los excedentes de liquidez será un factor relevante para el funcionamiento del mercado financiero.

El dólar acumuló una suba del 1,9% durante noviembre y podría cerrar el mes con un rendimiento superior al de la tasa de interés. Sin embargo, la comparación de más largo plazo muestra que todavía existe una diferencia importante frente a los precios: en los últimos doce meses, la cotización aumentó un 7,8%, mientras que la inflación alcanzó el 33%.

La escalada del riesgo país por encima de los 1.000 puntos es considerada excesiva por las perspectivas más optimistas del mercado, aunque también constituye una señal de cautela de los inversores internacionales sobre la capacidad argentina para cumplir sus obligaciones externas en tiempo y forma. Si se concretan los pagos previstos para los próximos meses, la expectativa es que ese indicador pueda retroceder y que los bonos recuperen valor.

El contexto externo, sin embargo, continúa condicionado por los conflictos geopolíticos. La guerra entre Rusia y Ucrania y las tensiones militares entre Estados Unidos e Irán afectan la logística internacional y mantienen alterados los precios de distintas materias primas. A esto se suma la incertidumbre sobre los resultados de las conversaciones entre Estados Unidos, China y Rusia, cuyas definiciones podrían modificar las expectativas de los mercados.

Entre los productos más observados aparece el petróleo. El análisis identifica niveles de referencia de 80 dólares para el barril estadounidense y 90 dólares para el europeo. Una caída por debajo de esos valores podría profundizar el retroceso de las cotizaciones, perjudicar a las compañías petroleras y, al mismo tiempo, contribuir a moderar las presiones inflacionarias. En Estados Unidos, ese escenario también podría limitar temporalmente las tasas de interés y favorecer una reducción del rendimiento de los bonos del Tesoro.

El oro y la plata también registraron fuertes correcciones. El primero pasó de alcanzar los 5.600 dólares por onza troy durante el año a cotizar en torno de los 3.600 dólares, mientras que la plata descendió desde los 120 hasta los 43 dólares. La combinación de tasas internacionales más elevadas y un dólar fortalecido aparece como uno de los factores centrales detrás de esas bajas.

Otro elemento que modifica el panorama financiero es la expansión de las inversiones en inteligencia artificial. Las nuevas colocaciones de empresas tecnológicas y la demanda de capital para desarrollar esa industria están alterando los flujos de liquidez globales. La llegada de nuevas compañías al mercado bursátil, con movimientos de precios pronunciados después de sus ofertas iniciales, anticipa un escenario de mayor competencia por los recursos de inversión.

Brasil también enfrenta una etapa de volatilidad. Su Banco Central cuenta con reservas por unos 360.000 millones de dólares y recientemente intervino mediante la venta de 1.000 millones para contener la presión cambiaria. La tasa SELIC se mantiene en torno del 13,75% anual, mientras que los depósitos a plazo ofrecen rendimientos cercanos al 15% en reales. La caída acumulada del mercado brasileño, estimada en el 29% durante el último mes, convive con expectativas de cambios fiscales y con la incertidumbre sobre quién ocupará el Ministerio de Economía.

En la comparación regional, Argentina mantiene una proporción de deuda denominada en moneda extranjera equivalente al 51% del total, frente al 2% de Brasil. En el plano local, las elevadas tasas de los bonos en pesos y dólares aparecen como un atractivo para quienes aceptan asumir el riesgo argentino, mientras que las acciones continúan bajo observación pese a sus precios deprimidos.

La perspectiva de recuperación hacia el cierre del año depende, en buena medida, de que se despejen las tensiones internacionales y se confirme el cumplimiento del calendario de deuda. Por ahora, el mercado combina señales de cautela con oportunidades financieras asociadas a los elevados rendimientos y a una eventual reducción del riesgo país.