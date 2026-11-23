Máximo Kirchner propuso construir un frente opositor cuyo eje sea la recuperación de la soberanía económica.

El diputado reclamó una coalición con identidad propia y un programa de país diferente al del Gobierno nacional.

Cuestionó que la administración de Javier Milei priorice las discusiones electorales por encima de los problemas sociales.

Llamó a abandonar la autocompasión y recuperar la autoestima y la iniciativa política.

Evocó la trayectoria de Néstor Kirchner desde Río Gallegos hasta la Presidencia como ejemplo de construcción política.

Reclamó que la ciudadanía pueda elegir con información suficiente, libertad y sin proscripciones.

Máximo Kirchner convocó a construir una alternativa política capaz de trascender los acuerdos electorales y presentar un proyecto de país diferente al del gobierno de Javier Milei. Durante una exposición ante un auditorio, el diputado nacional planteó que la recuperación de la soberanía económica debe convertirse en el eje central de ese armado y reclamó que el espacio tenga una voz propia para intervenir en el debate público y ofrecer respuestas a los problemas de la sociedad.

La propuesta estuvo acompañada por cuestionamientos a la administración nacional, a la que acusó de concentrar sus esfuerzos en las discusiones sobre las reglas electorales antes que en la resolución de las dificultades que atraviesa la población. Para Kirchner, la construcción de un frente opositor requiere una definición programática que permita discutir un modelo económico, político y social alternativo.

Sentado y con un micrófono en la mano, el dirigente sostuvo que el espacio debe constituirse como una fuerza política que no permanezca en silencio y que pueda expresar con claridad un proyecto diferente. En ese sentido, consideró que la elaboración de un programa de país constituye una tarea pendiente y una responsabilidad que su sector todavía tiene por delante.

Su planteo buscó diferenciar la conformación de una coalición electoral de la construcción de una identidad política compartida. La intención, según expuso, no debería limitarse a reunir dirigentes y organizaciones para competir en los comicios, sino que tendría que incluir objetivos económicos y sociales capaces de orientar una eventual propuesta de gobierno.

Kirchner también llamó a superar los límites que, a su entender, otros sectores intentan imponer al debate político. Pidió tener el coraje de pensar más allá de lo que consideran posible y sostuvo que esa actitud debe formar parte de la reconstrucción de una alternativa. La convocatoria estuvo dirigida a recuperar la confianza y la iniciativa de un espacio que busca reorganizarse frente al avance del oficialismo.

En ese marco, cuestionó que el Gobierno nacional esté más preocupado por discutir los instrumentos electorales que por atender las necesidades de la población. La crítica apuntó a la prioridad que, según su interpretación, la administración de Milei asigna a las reglas de competencia política en lugar de concentrarse en los problemas económicos y sociales.

Frente a las dificultades de su propio espacio, el diputado rechazó lo que definió como una actitud de autocompasión. Consideró que lamentarse por las condiciones adversas no contribuye a modificar la realidad y contrapuso esa postura con la necesidad de fortalecer la autoestima política. Su mensaje buscó transmitir que la construcción de una alternativa depende también de la capacidad de sus dirigentes para recuperar la iniciativa y confiar en sus propias posibilidades.

Como argumento para sostener esa posición, evocó el recorrido político de Néstor Kirchner. Recordó que su trayectoria comenzó como intendente de Río Gallegos, en una provincia con una población reducida en comparación con los principales distritos del país, y que desde ese punto de partida llegó a la Presidencia de la Nación.

La referencia a la experiencia del ex mandatario funcionó como una reivindicación de la capacidad de construir poder político desde territorios periféricos. Máximo Kirchner utilizó ese antecedente para plantear que las condiciones iniciales no determinan necesariamente el alcance de un proyecto y que una fuerza política puede ampliar su influencia si cuenta con objetivos definidos y decisión para llevarlos adelante.

Hacia el cierre de su intervención, volvió sobre la dimensión electoral y sostuvo que la ciudadanía debe contar con la mayor cantidad de información posible antes de tomar una decisión. Advirtió que la falta de elementos para evaluar las distintas propuestas puede conducir a elecciones equivocadas y vinculó el acceso a la información con el ejercicio pleno de la libertad política.

También reclamó que los argentinos puedan elegir sin proscripciones, una definición que incorporó a su planteo sobre las condiciones necesarias para una competencia democrática. De esta manera, combinó la defensa de la soberanía económica con cuestionamientos institucionales y una convocatoria a reorganizar el espacio opositor.

El mensaje dejó como principales ejes la necesidad de construir un frente con identidad propia, elaborar un programa de país y recuperar la iniciativa política frente al oficialismo. Para Máximo Kirchner, el desafío no consiste solamente en volver a competir electoralmente, sino en ofrecer una propuesta que permita disputar el rumbo económico y político de la Argentina.