El fracaso de la última sesión en Diputados obligó al Gobierno a postergar proyectos estratégicos para diciembre.

El Presupuesto 2027 será el principal tema de la última sesión ordinaria de la Cámara baja.

La ley Malvinas y la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central quedarían para extraordinarias.

El Senado debatirá la ley de ludopatía y recibirá a Diego Santilli para su primer informe de gestión como jefe de Gabinete.

La Libertad Avanza buscará suspender las PASO y avanzar con Ficha Limpia mediante acuerdos con bloques aliados.

El Gobierno necesitará convocar a sesiones extraordinarias para completar su agenda legislativa antes del 30 de diciembre.

El cierre del período de sesiones ordinarias encontrará al Congreso frente a una agenda legislativa exigente, con negociaciones contrarreloj y varios proyectos del Gobierno que podrían quedar postergados hasta diciembre. La falta de quórum que sufrió el oficialismo en Diputados alteró los planes de la Casa Rosada y redujo las posibilidades de avanzar antes del receso con iniciativas consideradas estratégicas. Mientras la Cámara baja concentrará sus esfuerzos en el Presupuesto 2027, el Senado tendrá dos jornadas de intensa actividad, con la reforma electoral y la suspensión de las PASO entre sus principales objetivos.

En Diputados, el fracaso de la sesión prevista para la semana pasada dejó poco margen para recuperar el terreno perdido. El calendario parlamentario establece que la última reunión del período ordinario se realizará el jueves próximo y tendrá como principal asunto el tratamiento del proyecto de Presupuesto 2027. Por la extensión que habitualmente demanda la discusión de la ley de gastos y recursos, resulta improbable que puedan incorporarse otros temas de importancia.

Entre las iniciativas que deberán esperar una convocatoria a sesiones extraordinarias aparece la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocida como ley Malvinas. El proyecto, impulsado desde el entorno del asesor presidencial Santiago Caputo, forma parte de la estrategia del Gobierno para limitar el avance de las actividades petroleras en las islas y establecer restricciones al ingreso de capitales chinos en sectores considerados estratégicos, como energía, minería y telecomunicaciones.

La iniciativa tiene una relevancia particular para la administración libertaria por su vinculación con la política de soberanía y el control de inversiones extranjeras en áreas sensibles. Sin embargo, la falta de tiempo legislativo obligará a postergar su discusión hasta que el Poder Ejecutivo disponga una nueva convocatoria parlamentaria.

Otra de las normas que quedará pendiente es la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central. En este caso, el proyecto ya cuenta con un recorrido legislativo favorable: recibió una amplia aprobación en Diputados y luego volvió desde el Senado con modificaciones, donde obtuvo el respaldo de dos tercios de los legisladores. Esa mayoría permitiría anticipar un escenario favorable para su aprobación definitiva en la Cámara baja, aunque el calendario impide que sea incorporado en la última sesión ordinaria.

También permanece pendiente el traspaso de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional de Menores a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. La iniciativa deberá aguardar una nueva oportunidad parlamentaria, en medio de una agenda que se encuentra condicionada por la discusión presupuestaria.

En el Senado, en cambio, la actividad se concentrará en miércoles y jueves, con una sucesión de reuniones de comisión, informes oficiales y sesiones. El miércoles a las 10 está previsto un plenario de las comisiones de Salud, Legislación General y Asuntos Penales para analizar el proyecto de ley de ludopatía, que llegó en revisión desde Diputados. La intención del oficialismo y de los sectores que acompañan la iniciativa es avanzar con un dictamen que permita llevarla al recinto.

La reunión deberá finalizar antes de las 15, horario establecido para la presentación de Diego Santilli ante los senadores. Será su primera exposición del informe de gestión desde que asumió como jefe de Gabinete, una instancia institucional que también concentrará la atención política en la Cámara alta.

El jueves está prevista una nueva sesión, en la que ingresará formalmente el proyecto de ludopatía y se tratarán otras iniciativas que cuentan con dictamen y que los legisladores buscan aprobar para evitar que pierdan estado parlamentario.

Sin embargo, el principal enfrentamiento político estará relacionado con la reforma electoral. La Libertad Avanza pretende conseguir la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y avanzar con la implementación de Ficha Limpia. El oficialismo confía en reunir los respaldos necesarios, aunque reconoce que las negociaciones previas serán determinantes para evitar sorpresas durante la votación.

La estrategia libertaria apunta a llegar al recinto con una cantidad de votos superior a la mayoría necesaria. Para eso, deberá sostener conversaciones con los bloques aliados y resolver las diferencias que puedan surgir sobre los distintos artículos de la reforma. La suspensión de las primarias constituye el objetivo central de la Casa Rosada, que considera indispensable modificar las reglas electorales antes del próximo calendario de elecciones.

El margen de maniobra es reducido. Una vez finalizados los cuatro días restantes de actividad ordinaria, cualquier iniciativa que no consiga avanzar dependerá de una convocatoria presidencial a sesiones extraordinarias. El decreto correspondiente deberá establecer los asuntos habilitados para su tratamiento y abrir una nueva etapa de negociaciones, con el objetivo oficial de conseguir las aprobaciones antes del 30 de diciembre.

De esta manera, el Congreso ingresará en una semana determinante para los planes legislativos del Gobierno. La discusión presupuestaria, la reforma electoral y las iniciativas que quedaron pendientes expondrán la capacidad del oficialismo para construir mayorías en un escenario donde el calendario y las dificultades para reunir quórum pueden convertirse en obstáculos decisivos.