Horacio Rodríguez Larreta confirmó que competirá por la Jefatura de Gobierno porteño en 2027.

El spot “Vamos a derribar el muro” cuestiona las diferencias entre los habitantes de la Ciudad y los bonaerenses.

El ex jefe de Gobierno rechazó restringir la atención médica en hospitales porteños por razones de residencia.

Larreta criticó los operativos contra vendedores ambulantes y habitantes de barrios populares durante la gestión de Jorge Macri.

El legislador cuestionó el acercamiento del PRO a La Libertad Avanza y anunció que buscará construir un espacio político propio.

También objetó el modelo económico nacional y reclamó un plan de desarrollo basado en inversión, educación, infraestructura y generación de empleo.

Horacio Rodríguez Larreta volvió a marcar diferencias con la administración porteña y confirmó que buscará regresar a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en 2027. El legislador cuestionó las políticas de seguridad, salud y espacio público impulsadas por Jorge Macri, defendió su propuesta de eliminar las divisiones entre porteños y bonaerenses y tomó distancia del acercamiento del PRO a La Libertad Avanza.

Las declaraciones se produjeron durante una entrevista en la que el ex jefe de Gobierno explicó el sentido de su spot de campaña, titulado “Vamos a derribar el muro”. El video, que forma parte de su precampaña electoral, muestra explosiones sobre la avenida General Paz y utiliza esa imagen como representación de las diferencias que, según su planteo, la actual gestión profundiza entre quienes viven en la Ciudad y quienes llegan desde la provincia de Buenos Aires.

Larreta sostuvo que rechaza la idea de considerar a los bonaerenses como adversarios y cuestionó las medidas que establecen diferencias en el acceso a determinados servicios públicos. Como ejemplo, mencionó el cobro para ingresar a parques porteños y consideró que ese tipo de decisiones constituye una forma de discriminación por el lugar de residencia.

En materia sanitaria, aclaró que considera razonable otorgar prioridad a los habitantes de la Ciudad, pero rechazó que esa preferencia se convierta en una restricción absoluta para quienes viven en el conurbano. Para ilustrar su posición, planteó el caso de una madre que llega desesperada a un hospital con un bebé de ocho meses y fiebre de 39 grados. Aseguró que durante su administración se atendían situaciones de esa naturaleza y afirmó que mantendría el mismo criterio si volviera a conducir el Ejecutivo porteño.

El intercambio también incluyó un contrapunto sobre el manejo de las protestas callejeras durante su gestión. La periodista le preguntó por los piquetes y recordó que, en aquella etapa, desde el Gobierno porteño se habría sostenido que se buscaba evitar una muerte antes que intervenir contra los manifestantes. Larreta rechazó esa interpretación y respondió que debía recurrirse a los archivos para comprobarlo. Ante la insistencia de la conductora sobre el origen oficial de aquella explicación, volvió a negar haber sostenido esa postura.

Al evaluar la administración de Jorge Macri, el ex mandatario reconoció algunas obras realizadas en hospitales, aunque planteó objeciones sobre el tratamiento de los vendedores ambulantes y de los habitantes de barrios populares. También cuestionó los operativos que incluyen el uso de topadoras en las villas y describió como crueles determinadas formas de actuación del actual gobierno porteño.

Las diferencias no se limitan a las políticas locales. Larreta también ratificó su decisión de construir una alternativa política propia, con dirigentes provenientes de distintos espacios, y cuestionó el rumbo que tomó el PRO a partir de su acercamiento a La Libertad Avanza. En ese sentido, manifestó su desacuerdo con la decisión de conducir al partido hacia una alianza con el oficialismo nacional y sostuvo que no comparte que el PRO haya quedado subordinado a ese espacio.

La confirmación de su candidatura vuelve a introducirlo en la disputa interna por el futuro político de la Ciudad. Su estrategia apunta a diferenciarse de la actual conducción porteña y, al mismo tiempo, recuperar una identidad propia dentro del espacio político del que formó parte durante años. La construcción de esa alternativa dependerá de los acuerdos que pueda establecer con dirigentes de otras fuerzas y de la definición de un programa que le permita ampliar su base de respaldo.

En el plano nacional, el legislador también cuestionó el modelo económico del Gobierno de Javier Milei. Sostuvo que el principal parámetro para evaluar una política económica debe ser su capacidad para generar empleo y consideró que el esquema actual no está cumpliendo con ese objetivo.

Como contrapunto, reclamó un programa de desarrollo que contemple inversiones en investigación, infraestructura y educación, además de iniciativas destinadas a crear puestos de trabajo y aumentar el valor agregado de las exportaciones.

De esta manera, Larreta comenzó a delinear los ejes de su proyecto electoral para 2027: una crítica a las políticas de Jorge Macri, el rechazo a las divisiones entre porteños y bonaerenses, la defensa de una identidad autónoma frente a La Libertad Avanza y una propuesta económica centrada en la producción y el empleo.