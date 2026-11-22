El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, participó este jueves de la Fiesta del Nueva Oportunidad, una jornada que reunió a miles de jóvenes de distintos barrios de Rosario con propuestas recreativas, música en vivo, juegos y actividades destinadas a fortalecer los vínculos comunitarios.

El encuentro se desarrolló en la Plaza de las Ciencias, ubicada en bulevar Oroño y avenida 27 de Febrero, y convocó a más de 8.000 jóvenes que forman parte de esta iniciativa provincial de inclusión social.

Durante la actividad, Pullaro destacó el trabajo realizado a lo largo del año y reconoció el compromiso de los participantes, talleristas y coordinadores que llevan adelante las distintas propuestas en los barrios.

Además, el mandatario provincial realizó un anuncio sobre el futuro del programa: anticipó que durante el próximo año se trabajará en una ley para garantizar su continuidad y evitar que pueda ser discontinuado por futuras decisiones de gobierno.

Pullaro busca darle continuidad al programa

En su discurso, el gobernador agradeció a los jóvenes que se sumaron a la iniciativa y a los equipos territoriales que acompañan su desarrollo en distintas localidades santafesinas.

También remarcó la importancia de sostener políticas públicas que generen oportunidades y fortalezcan el trabajo comunitario.

La intención de avanzar con una legislación específica apunta a darle mayor estabilidad institucional al Nueva Oportunidad y garantizar su permanencia como herramienta de acompañamiento para jóvenes en contextos de vulnerabilidad.

Por su parte, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, valoró el trabajo de las organizaciones y de las personas que diariamente acompañan a los jóvenes en los distintos barrios de la ciudad.

El mandatario local destacó la importancia de construir espacios de participación y organización comunitaria para generar mejores perspectivas de futuro.

Más de 22 mil jóvenes participan en toda la provincia

La ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, informó que actualmente más de 22.000 jóvenes de distintos puntos de Santa Fe forman parte del programa.

Según explicó, la iniciativa fue reimpulsada a partir de un pedido del gobernador y tiene como objetivo generar espacios de encuentro, formación y acompañamiento.

El Nueva Oportunidad está destinado a personas de entre 12 y 35 años que atraviesan situaciones de vulnerabilidad social, contextos de violencia o condiciones materiales que dificultan el pleno ejercicio de sus derechos.

A través de la propuesta, los participantes pueden acceder a actividades deportivas, recreativas y culturales, además de talleres de formación y capacitación en distintos oficios.

Uno de los aspectos centrales del programa es el acompañamiento personal y la generación de espacios de escucha para atender las necesidades de cada joven.

El alcance del programa en Rosario y el sur santafesino

El director provincial del Nueva Oportunidad para la zona Sur, Damián Burki, detalló que en Rosario y el sur de la provincia participan alrededor de 320 organizaciones, con casi 1.000 talleres y unos 16.500 jóvenes alcanzados por la iniciativa.

Durante la celebración también se instalaron distintos dispositivos provinciales y municipales para acercar información, orientación y servicios a los asistentes.

La propuesta incluyó juegos, dinámicas grupales, espacios de intercambio y actividades recreativas. Además, hubo presentaciones musicales de Los de Oro de Santa Fe, Cumbia Cruzada y Naranja Dulce, junto con espectáculos de magia y una cabina temática.

También estuvo presente el dispositivo provincial Santa Fe Acá, que brindó información y atención a los jóvenes.

Los objetivos del Nueva Oportunidad

El programa busca fortalecer los vínculos entre los jóvenes, sus barrios y sus comunidades, promoviendo espacios de integración y participación.

Entre sus principales ejes se encuentran el acompañamiento de trayectorias personales y grupales, la formación, el intercambio de experiencias y el abordaje de situaciones particulares a través de equipos territoriales.

La propuesta se sostiene sobre tres herramientas fundamentales: un incentivo económico, trayectos pedagógicos y espacios de encuentro denominados Tercer Tiempo.

Con una participación que supera los 22.000 jóvenes en toda la provincia, el Gobierno santafesino busca consolidar esta política de inclusión social y avanzar en un marco legal que garantice su continuidad en los próximos años.