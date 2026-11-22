Pullaro anunció que buscará convertir el programa Nueva Oportunidad en leyPOLÍTICA22 de noviembre de 2026Agencia 24 Noticias
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, participó este jueves de la Fiesta del Nueva Oportunidad, una jornada que reunió a miles de jóvenes de distintos barrios de Rosario con propuestas recreativas, música en vivo, juegos y actividades destinadas a fortalecer los vínculos comunitarios.
El encuentro se desarrolló en la Plaza de las Ciencias, ubicada en bulevar Oroño y avenida 27 de Febrero, y convocó a más de 8.000 jóvenes que forman parte de esta iniciativa provincial de inclusión social.
Durante la actividad, Pullaro destacó el trabajo realizado a lo largo del año y reconoció el compromiso de los participantes, talleristas y coordinadores que llevan adelante las distintas propuestas en los barrios.
Además, el mandatario provincial realizó un anuncio sobre el futuro del programa: anticipó que durante el próximo año se trabajará en una ley para garantizar su continuidad y evitar que pueda ser discontinuado por futuras decisiones de gobierno.
Pullaro busca darle continuidad al programa
En su discurso, el gobernador agradeció a los jóvenes que se sumaron a la iniciativa y a los equipos territoriales que acompañan su desarrollo en distintas localidades santafesinas.
También remarcó la importancia de sostener políticas públicas que generen oportunidades y fortalezcan el trabajo comunitario.
La intención de avanzar con una legislación específica apunta a darle mayor estabilidad institucional al Nueva Oportunidad y garantizar su permanencia como herramienta de acompañamiento para jóvenes en contextos de vulnerabilidad.
Por su parte, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, valoró el trabajo de las organizaciones y de las personas que diariamente acompañan a los jóvenes en los distintos barrios de la ciudad.
El mandatario local destacó la importancia de construir espacios de participación y organización comunitaria para generar mejores perspectivas de futuro.
Más de 22 mil jóvenes participan en toda la provincia
La ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, informó que actualmente más de 22.000 jóvenes de distintos puntos de Santa Fe forman parte del programa.
Según explicó, la iniciativa fue reimpulsada a partir de un pedido del gobernador y tiene como objetivo generar espacios de encuentro, formación y acompañamiento.
El Nueva Oportunidad está destinado a personas de entre 12 y 35 años que atraviesan situaciones de vulnerabilidad social, contextos de violencia o condiciones materiales que dificultan el pleno ejercicio de sus derechos.
A través de la propuesta, los participantes pueden acceder a actividades deportivas, recreativas y culturales, además de talleres de formación y capacitación en distintos oficios.
Uno de los aspectos centrales del programa es el acompañamiento personal y la generación de espacios de escucha para atender las necesidades de cada joven.
El alcance del programa en Rosario y el sur santafesino
El director provincial del Nueva Oportunidad para la zona Sur, Damián Burki, detalló que en Rosario y el sur de la provincia participan alrededor de 320 organizaciones, con casi 1.000 talleres y unos 16.500 jóvenes alcanzados por la iniciativa.
Durante la celebración también se instalaron distintos dispositivos provinciales y municipales para acercar información, orientación y servicios a los asistentes.
La propuesta incluyó juegos, dinámicas grupales, espacios de intercambio y actividades recreativas. Además, hubo presentaciones musicales de Los de Oro de Santa Fe, Cumbia Cruzada y Naranja Dulce, junto con espectáculos de magia y una cabina temática.
También estuvo presente el dispositivo provincial Santa Fe Acá, que brindó información y atención a los jóvenes.
Los objetivos del Nueva Oportunidad
El programa busca fortalecer los vínculos entre los jóvenes, sus barrios y sus comunidades, promoviendo espacios de integración y participación.
Entre sus principales ejes se encuentran el acompañamiento de trayectorias personales y grupales, la formación, el intercambio de experiencias y el abordaje de situaciones particulares a través de equipos territoriales.
La propuesta se sostiene sobre tres herramientas fundamentales: un incentivo económico, trayectos pedagógicos y espacios de encuentro denominados Tercer Tiempo.
Con una participación que supera los 22.000 jóvenes en toda la provincia, el Gobierno santafesino busca consolidar esta política de inclusión social y avanzar en un marco legal que garantice su continuidad en los próximos años.