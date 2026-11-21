Boca Juniors y Atlético Mineiro se enfrentarán este sábado 21 de noviembre en la final de la Copa Sudamericana 2026, que se disputará en el estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia. En un escenario que promete un marco multitudinario, con una importante movilización de hinchas xeneizes en el Caribe, los dos equipos buscarán volver a conquistar un título continental. El encuentro comenzará a las 19:30 (hora argentina) y estará atravesado por el recuerdo del polémico enfrentamiento que protagonizaron ambos clubes en 2021.

El sueño de Boca y Leandro Paredes como referente

El equipo conducido por Rodolfo Arruabarrena llegó a esta instancia después de continuar su camino internacional en la Sudamericana tras quedar afuera de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Ahora, el objetivo es conseguir un trofeo que se le niega desde 2008.

Con el campeón del mundo Leandro Paredes como principal referente, el plantel combina futbolistas de experiencia, como Miguel Merentiel, Santiago Ascacibar y Sebastián Villa, con jóvenes promesas surgidas de las inferiores, entre ellos Leonel Flores, Milton Delgado y Jagger Herrera.

Sin embargo, la importancia de esta final va mucho más allá de la posibilidad de sumar una nueva estrella y conseguir la clasificación a la Recopa Sudamericana 2027. Para los hinchas xeneizes, el encuentro representa una oportunidad de recuperar protagonismo internacional y dejar atrás la frustración por la final perdida de la Libertadores 2023. Además, será una prueba importante para la gestión de Juan Román Riquelme.

Boca cuenta con 18 títulos internacionales, entre ellos dos conquistas de la Copa Sudamericana, y pretende volver a celebrar en una competencia organizada por la Conmebol. En la previa, Arruabarrena destacó el compromiso del equipo y la importancia de conseguir una alegría para los hinchas: "Trataremos de darle una alegría a nuestra gente. Queremos pelear todo y hace rato que lo venimos demostrando".

El Vasco ya consiguió cortar una sequía de tres años sin títulos para el Xeneize con su triunfo en la Tabla Anual. Ahora, tendrá otros desafíos por delante, como la final de la Copa Argentina y la definición del Torneo Clausura 2026.

Eduardo Domínguez intentó quitarle presión a Atlético Mineiro

Del otro lado estará Atlético Mineiro, dirigido por el argentino Eduardo Domínguez, que atraviesa un momento complicado desde lo deportivo. El conjunto brasileño acumula siete encuentros sin conseguir victorias y carga con el antecedente de haber perdido las finales de la Copa Libertadores 2024 y la Copa Sudamericana 2025.

Con futbolistas de jerarquía como Fred y Bernard, aunque con la posible ausencia de Reinier, el entrenador buscó trasladarle la responsabilidad al conjunto argentino durante la conferencia previa. "Boca hace 18 años que no gana una final internacional, ¿quién tiene más presión?", planteó.

El Galo, campeón de la Copa Libertadores 2013 y de la Recopa Sudamericana de ese mismo año, intentará sumar el quinto título internacional de su historia, teniendo en cuenta también las dos conquistas de la extinta Copa Conmebol.

Su última consagración llegó en febrero de 2022, cuando obtuvo la Supercopa de Brasil bajo la conducción de otro entrenador argentino: Antonio Mohamed. Por eso, la final también representa una oportunidad para recuperar el protagonismo y ponerle fin a una prolongada espera.

Una final con estadio lleno y el recuerdo de la polémica de 2021

El estadio Metropolitano de Barranquilla será el escenario de la definición. El recinto, con capacidad para aproximadamente 65.000 espectadores, volverá a recibir un encuentro de esta magnitud después de permanecer nueve meses cerrado por trabajos de remodelación.

Se espera una importante presencia de público argentino, especialmente de hinchas de Boca, que protagonizaron una multitudinaria caravana por distintas zonas del Caribe colombiano. Según las estimaciones, el Xeneize habría vendido el doble de entradas que su rival, por lo que se espera que tenga un respaldo mayoritario en las tribunas.

Pero el encuentro también tendrá un condimento especial por los antecedentes entre ambos equipos. Será el primer enfrentamiento oficial entre Boca y Atlético Mineiro desde los incidentes ocurridos en el estadio Mineirão en 2021, durante los octavos de final de la Copa Libertadores.

En aquella oportunidad, el conjunto brasileño se impuso en la definición por penales, en una serie que terminó con graves incidentes dentro del campo de juego y en las inmediaciones de los vestuarios. La intervención de la Policía y del personal de seguridad no logró evitar los enfrentamientos, y algunos integrantes de la delegación xeneize tuvieron que declarar en una comisaría local. La situación también demoró el regreso del plantel a Buenos Aires.

Cinco años después, los dos clubes volverán a encontrarse, esta vez con un título continental en juego y la posibilidad de dejar atrás sus respectivas frustraciones internacionales.