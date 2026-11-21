La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) podrá participar en el cómputo de las mayorías necesarias para aprobar un acuerdo preventivo en el concurso de Médicos de Berisso S.A., luego de que la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial de La Plata revocara una resolución que había excluido al organismo fiscal de ese cálculo.

El fallo fue dictado por la Sala I, integrada por los jueces Jaime Oscar López Muro y Ricardo Daniel Sosa Aubone, en el expediente “Médicos de Berisso S.A. s/ Concurso preventivo (pequeño)”. Los magistrados hicieron lugar al recurso presentado por ARCA y dispusieron que la porción quirografaria de su crédito sea incorporada a la base de cálculo prevista en el artículo 45 de la Ley de Concursos y Quiebras 24.522.

Para resolver, la Cámara consideró que, aunque las decisiones adoptadas durante el trámite concursal son, como regla general, inapelables, en este caso correspondía habilitar excepcionalmente la revisión judicial. La exclusión del organismo recaudador podía ocasionarle un perjuicio de imposible reparación posterior, al privarlo de intervenir en una decisión central para sus intereses como acreedor.

Al analizar el fondo de la cuestión, los camaristas remarcaron que apartar a un acreedor del cómputo de las mayorías constituye una medida excepcional, debido a que limita su participación en la formación de la voluntad colectiva. Por esa razón, sostuvieron que el artículo 45 debe interpretarse de manera restrictiva y que la exclusión requiere circunstancias específicas que permitan presumir una afectación de la libertad del acreedor para decidir.

En relación con ARCA, el tribunal entendió que no se verificaban esas condiciones. Por el contrario, afirmó que la situación del acreedor fiscal era inversa a la contemplada por la norma y respaldó su posición en la doctrina legal de la Suprema Corte bonaerense, particularmente en los precedentes “Romano” y “Huertas del Plata”.

La Cámara también cuestionó que la falta de una categorización diferenciada para el organismo recaudador pudiera utilizarse como fundamento para privarlo de su derecho a votar. Según los jueces, las particularidades de las obligaciones fiscales podían abordarse mediante herramientas propias del proceso concursal, como la creación de categorías específicas y la presentación de propuestas de acuerdo diferenciadas.

Otro elemento considerado fue la Resolución General ARCA 5873/2026, que modificó las condiciones de regularización de las deudas fiscales y que, según el tribunal, debía contemplarse al evaluar la exclusión.

Finalmente, la Sala revocó la resolución apelada y ordenó incorporar el crédito quirografario de ARCA al cálculo de las mayorías. La decisión no implica aprobar el acuerdo preventivo ni anticipa una definición sobre su eventual homologación. Las costas se impusieron por su orden y la regulación de honorarios quedó diferida.