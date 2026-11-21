El evento contó con la presencia de Mariano Gazzola, Vicesecretario del Consejo General de los Italianos en el Exterior (CGIE) para América Latina; Marcela Valler Encargada de la Agencia Consular de Rafaela y zona; Mirta Castelli, Consejera del COMITES Rosario; Silvio Mulé, Consejero Cooptado del COMITES Rosario ; Guillermo Signorini Presidente de la Sociedad Italiana de Rafaela y familiares de los italianos nativos.

Este homenaje fue dedicado a quienes, con gran valentía, dejaron su tierra natal, sus costumbres, familiares y amistades, cruzando el océano en busca de un porvenir más próspero. A su llegada a nuestra región, desarrollaron diversas actividades, integrándose plenamente en la sociedad que los acogió y transmitiendo con orgullo sus tradiciones y cultura.

Durante la ceremonia, se hizo entrega de medallas y certificados conmemorativos a: Lela Trulli, Santina Federico, Mario Baglione, María Salomé Baglione y Bruno Trulli, todos ellos de Rafaela; así como a Teresa Bonavía y Margarita Capurro, procedentes de San Cristóbal.

El encuentro se desarrolló en un ambiente de profunda cordialidad y calidez, propicio para la confluencia de recuerdos, historias y vivencias, tanto de su vida en Italia como de la travesía y su posterior radicación en la República Argentina