El diputado provincial denunció que la fiscal había sido considerada ejemplar por los mismos funcionarios que luego impulsaron actuaciones en su contra. También advirtió sobre el riesgo de una Legislatura convertida en escribanía del gobernador.

RESUMEN EN CINCO PUNTOS CLAVE

Fabián Palo Oliver cuestionó duramente la destitución de la fiscal Shirli Soledad Tomasso.

Sostuvo que la funcionaria se animó a enfrentar al poder y denunciar situaciones de violencia machista.

Recordó que, después de denunciar al fiscal regional Carlos Vottero, comenzó un proceso que interpretó como una persecución para apartarla del Ministerio Público de la Acusación.

Señaló una contradicción: en septiembre le aprobaron el pliego para ser jueza y una evaluación posterior calificó su desempeño como ejemplar.

Advirtió que las mayorías legislativas no pueden convertirse en una herramienta para que el poder político avance sin controles sobre las instituciones.

Una destitución rodeada de preguntas

La destitución de la fiscal adjunta de Tostado, Shirli Soledad Tomasso, sigue generando cuestionamientos en la política santafesina. Esta vez fue el diputado provincial Fabián Palo Oliver, del Frente Amplio por la Soberanía, quien salió con dureza a criticar el procedimiento que terminó con la expulsión de la funcionaria del Ministerio Público de la Acusación.

Palo Oliver sostuvo que Tomasso se animó a discutir con el poder y a denunciar la violencia machista. En ese contexto, vinculó lo ocurrido posteriormente con la denuncia que la fiscal había presentado contra el fiscal regional Carlos Vottero.

Pero el legislador puso especial énfasis en una serie de contradicciones que, hasta ahora, merecen una explicación.

En septiembre, la Asamblea Legislativa había aprobado el pliego de Tomasso para que pudiera convertirse en jueza. Sin embargo, apenas dos meses después, en noviembre, terminó destituida.

Hay otro dato todavía más llamativo: el propio Ministerio Público de la Acusación había emitido una evaluación que calificaba su desempeño como ejemplar.

¿Quiénes firmaron esa evaluación? Leandro Mai y el propio Carlos Vottero. Es decir, los mismos funcionarios que posteriormente quedaron vinculados a las actuaciones que terminaron con su destitución.

La pregunta que plantea Palo Oliver es tan sencilla como incómoda: ¿cómo puede una fiscal pasar de tener una evaluación ejemplar y contar con el aval legislativo para convertirse en jueza a terminar expulsada del organismo en tan poco tiempo?

¿Qué cambió? ¿Cuáles fueron las razones que justificaron semejante giro?

El diputado también apuntó contra el funcionamiento de la Legislatura santafesina y advirtió sobre los peligros de un gobierno que cuenta con mayoría en ambas cámaras y que puede utilizar esa fortaleza parlamentaria para imponer sus decisiones.

Su cuestionamiento fue directo: cuando los legisladores abandonan su función de control y actúan corporativamente, como una escribanía del gobernador, las instituciones quedan expuestas a decisiones que pueden avanzar sin el debido debate ni los controles necesarios.

La independencia de la Justicia no puede depender de la conveniencia del poder político de turno.

La destitución de Tomasso deja planteados interrogantes que no deberían quedar sepultados por una votación legislativa. Porque una cosa es evaluar el desempeño de un funcionario judicial conforme a las normas y los procedimientos establecidos, y otra muy distinta es que la sociedad termine preguntándose si detrás de una decisión institucional existió una disputa de poder.

Cuando quienes deben garantizar el equilibrio institucional parecen actuar alineados con el poder que deberían controlar, la preocupación deja de ser un asunto partidario y pasa a convertirse en un problema de calidad democrática.

Las instituciones no son propiedad de los gobiernos ni de las mayorías circunstanciales. Y la independencia judicial no puede ser una formalidad escrita en los discursos mientras se pone en discusión en los hechos.