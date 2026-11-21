La Secretaría de Educación y Cultura informa que el pasado miércoles 18 de noviembre, la Orquesta Municipal de Tango realizó un nuevo concierto didáctico, esta vez en la Escuela N° 6.405 Gabriela Mistral.



A través de una propuesta amena y dinámica, los músicos combinaron sus interpretaciones con explicaciones sobre los instrumentos que integran la orquesta: sus orígenes, las familias a las que pertenecen según la manera en que producen sonido y la función que cumplen dentro del conjunto musical.



El encuentro también incluyó un recorrido por la historia del tango, desde sus orígenes hasta su evolución a lo largo de los años, acompañado de ejemplos musicales que permitieron reconocer sus distintas etapas y expresiones.



Esta iniciativa se lleva a cabo en diversas escuelas de la ciudad durante todo el año y forma parte de uno de los principales objetivos de la Orquesta Municipal de Tango desde su creación: preservar, difundir y promover este género musical, especialmente entre las nuevas generaciones, propiciando un acercamiento a una manifestación fundamental de nuestra identidad cultural.



La formación está integrada por Melania Yossen y Jonatan Santillán en violines; Matías Rodríguez en viola; Betina Scalenghe en violonchelo; Marcelo Actis en contrabajo; Germán Domenichini y Lucas Méndez en bandoneones; y Claudio Duverne en piano y dirección.