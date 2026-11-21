La ex fiscal Tomasso cuenta su verdad

Pocos días antes de su destitución, la ex fiscal Shirli Soledad Tomasso brindó una entrevista al medio CTTPLAY, de la ciudad de Tostado, en la que expuso su mirada sobre los acontecimientos que derivaron en su salida del Ministerio Público de la Acusación.

Un testimonio realizado antes de que se conociera la decisión de la Asamblea Legislativa y que hoy adquiere especial relevancia en medio de la polémica, las dudas y los interrogantes que dejó su destitución.

Tomasso cuenta su verdad. Un testimonio que merece ser escuchado.

PARTE DOS

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