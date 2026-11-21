Juliana Di Tullio cuestionó a Patricia Bullrich por la represión de las protestas de 2025.

La senadora criticó el discurso del Gobierno sobre las pensiones por discapacidad.

Di Tullio denunció distintas formas de violencia contra las personas con discapacidad.

La Ley de Discapacidad fue aprobada por unanimidad en el Senado, con 71 votos afirmativos.

La legisladora vinculó el cambio de posición oficialista con la movilización de los afectados y sus familias.

La oposición reclamó al presidente Javier Milei que cumpla la nueva legislación y no vuelva a vetar medidas destinadas al sector.

La aprobación de la Ley de Discapacidad en el Senado estuvo acompañada por un duro enfrentamiento político entre la senadora de Unión por la Patria Juliana Di Tullio y la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich. Durante el debate del jueves 19 de noviembre, la legisladora opositora cuestionó con dureza la actuación de la actual jefa de la bancada oficialista durante las protestas de personas con discapacidad de 2025, cuando se desempeñaba como ministra de Seguridad, y también apuntó contra el discurso del Gobierno de Javier Milei sobre las pensiones y sus beneficiarios.

«Hay que ser cobarde y miserable para reprimir a las personas con discapacidad», lanzó Di Tullio en el recinto, en una intervención dirigida a Bullrich. La senadora le reprochó haber tenido responsabilidades políticas sobre los operativos de seguridad desplegados durante aquellas manifestaciones y recordó que ahora ocupa un lugar central en la conducción parlamentaria del oficialismo.

En su exposición, la legisladora de Unión por la Patria cuestionó los procedimientos utilizados para dispersar las movilizaciones y sostuvo que las personas con discapacidad fueron perseguidas y agredidas durante las protestas. Sus declaraciones elevaron la tensión de una sesión que, pese a las diferencias expresadas durante el debate, terminó con un respaldo unánime a la iniciativa.

Di Tullio también concentró sus críticas en la posición del Gobierno frente al sistema de pensiones por discapacidad y las irregularidades que las autoridades denunciaron en su otorgamiento. Consideró que el planteo oficial construyó una mirada estigmatizante sobre quienes reciben esos beneficios y cuestionó que se instalara socialmente la sospecha de que una parte de los beneficiarios no tiene una discapacidad que justifique la prestación.

La senadora calificó ese discurso como una «trama nefasta» y sostuvo que resulta perjudicial poner en duda las condiciones de las personas que necesitan asistencia estatal. Además, afirmó que el sector fue objeto de distintas formas de violencia, tanto física como moral, verbal y digital, y atribuyó al Estado responsabilidades por ese escenario.

Otro de los cuestionamientos estuvo relacionado con el cambio de posición del oficialismo frente a la legislación. Di Tullio manifestó que le resultaba significativo que los representantes de La Libertad Avanza acompañaran ahora una norma que anteriormente había generado resistencias. Según planteó, la modificación fue consecuencia de la movilización de las personas con discapacidad y sus familias, que sostuvieron sus reclamos frente al Gobierno.

El Senado aprobó la ley por unanimidad, con 71 votos afirmativos, incluidos los de los legisladores oficialistas. En la Cámara de Diputados, el proyecto también había conseguido un respaldo amplio, con 237 votos favorables.

En otro tramo de su intervención, Di Tullio vinculó el cambio de actitud del presidente Milei con la reciente visita del papa León XIV a la Argentina. «Milei venía maltratando a los discapacitados desde hace tres años hasta que vino el Papa», afirmó. También sostuvo que el pontífice tomó conocimiento de la lucha de las personas con discapacidad y sus familias y que su presencia contribuyó a modificar el escenario político alrededor de la problemática.

Las declaraciones adquirieron particular relevancia porque un día antes del debate se había producido un saludo amistoso entre Di Tullio y Bullrich durante una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Sin embargo, el intercambio en el recinto dejó en evidencia que las diferencias políticas entre ambas dirigentes permanecen vigentes.

Más allá de las acusaciones, la senadora opositora puso el foco en la responsabilidad del Poder Ejecutivo frente a la nueva legislación. Recordó que Milei había vetado una iniciativa anterior vinculada con el sector y advirtió que la aprobación parlamentaria no garantiza por sí sola que las medidas se implementen.

«Vamos a ver si el Presidente cumple con esta ley, ya nos vetó una», señaló. También sostuvo que la movilización de las personas con discapacidad consiguió modificar la posición del Gobierno y reclamó que ese resultado se traduzca en medidas concretas.

De esta manera, la aprobación de la norma estuvo atravesada por cuestionamientos sobre la política oficial hacia las personas con discapacidad, el accionar de las fuerzas de seguridad durante las protestas y la necesidad de garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos reconocidos por la nueva legislación. El próximo desafío será que el Poder Ejecutivo aplique las disposiciones aprobadas por ambas cámaras.