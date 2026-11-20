La Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó, con votación dividida, un proyecto de ley que busca incorporar la educación financiera en las escuelas secundarias y extender las herramientas de formación al conjunto de la población. La iniciativa ahora deberá regresar al Senado, que tendrá que definir si insiste con su propuesta original o acepta el texto aprobado por la Cámara baja.

El proyecto establece como objetivo garantizar una educación financiera integral, inclusiva y con perspectiva de derechos, tanto para estudiantes de todas las modalidades del nivel secundario como para los ciudadanos en general.

La propuesta apunta a brindar conocimientos y herramientas que permitan tomar decisiones económicas de manera informada y responsable, en un contexto donde el acceso a billeteras virtuales, plataformas digitales, créditos y juegos con dinero se volvió cada vez más sencillo.

Uno de los aspectos centrales de la iniciativa es que la formación no quede limitada al ámbito escolar. También contempla el desarrollo de programas y recursos de capacitación destinados a adultos, especialmente a sectores que necesitan incorporar conocimientos para desenvolverse en el sistema financiero digital.

Una discusión que atravesó ambas cámaras

El tratamiento legislativo tuvo distintos recorridos y reunió proyectos presentados por varios legisladores. En octubre del año pasado, Diputados había aprobado una iniciativa que unificaba diferentes propuestas, entre ellas una impulsada por Amalia Granata, del espacio Somos Vida.

Sin embargo, aquel expediente perdió estado parlamentario durante su paso por el Senado.

Este año, la Cámara alta avanzó con un proyecto propio que reunió iniciativas de los senadores Rodrigo Borla, representante del departamento San Justo; Ciro Seisas, de Rosario; Rubén Pirola, de Las Colonias; y Armando Traferri, de San Lorenzo.

Ese texto fue posteriormente enviado a Diputados, donde se debatieron las distintas alternativas y finalmente se aprobó una nueva versión de la iniciativa.

El Senado tendrá la última palabra

Con la votación realizada en Diputados, el proyecto deberá volver al Senado para una definición que podría concretarse el próximo jueves.

Los senadores tendrán dos alternativas: insistir con el texto que habían aprobado originalmente o aceptar las modificaciones introducidas por la Cámara baja y convertirlas en ley.

La discusión legislativa refleja un consenso sobre la necesidad de acercar conocimientos financieros a la sociedad, aunque el recorrido parlamentario dejó diferencias respecto de la forma que deberá adoptar la futura normativa.

De avanzar la sanción definitiva, Santa Fe contará con un marco legal para impulsar la educación financiera en las escuelas secundarias y desarrollar acciones de capacitación para la población adulta, con el objetivo de mejorar la comprensión de los instrumentos económicos y prevenir decisiones que puedan generar problemas de endeudamiento.

La iniciativa busca responder a una realidad cada vez más presente: el crecimiento de las operaciones digitales y la necesidad de que los ciudadanos cuenten con herramientas para administrar sus recursos y reconocer los riesgos del sistema financiero.