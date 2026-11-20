Después de varios meses sin actividad en el fútbol profesional, Brian Fernández prepara su regreso a las canchas con una nueva oportunidad en el ascenso argentino. El delantero, de 32 años, confirmó que llegó a un acuerdo de palabra para sumarse a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, club que compite en el Torneo Federal A y que recientemente quedó eliminado ante Douglas Haig en los cuartos de final de la Reválida por el ascenso a la Primera Nacional.

En una entrevista con el medio local IF Chivilcoy, el futbolista explicó que las negociaciones están prácticamente resueltas y que solamente resta viajar para completar su incorporación. "Lo único que queda es ir en diciembre; seguramente en los primeros días esté por esos lados", adelantó.

Además, manifestó su satisfacción por el nuevo desafío que tendrá por delante: "Está todo hablado y cerrado. Es un club lindo, me encanta", expresó.

La influencia de su hermano Nicolás y las ganas de volver al fútbol

En la decisión de aceptar la propuesta tuvo un papel importante su círculo familiar, especialmente su hermano Nicolás "Uvita" Fernández, delantero de Belgrano de Córdoba, quien fue uno de los que lo incentivó a escuchar el ofrecimiento.

"Me dijo que estaba la posibilidad y que la atendiera porque era algo importante", contó Brian al recordar la conversación que lo acercó a la institución bonaerense.

A partir de ese primer contacto, el atacante comenzó a avanzar con las autoridades del club. Según explicó, mantuvo conversaciones con el presidente Juan Ignacio Rímola y el entrenador Alberto Salvaggio, antes de tomar una decisión definitiva junto a sus seres queridos.

"Me contacté con el presidente y con el técnico, y después de eso lo charlé con mis hermanos y mi mujer", relató.

Mientras espera viajar a Chivilcoy durante diciembre para comenzar una nueva etapa, Fernández busca mantenerse en actividad y participa de la Copa Potrero con La Farma FC.

Su última experiencia en el fútbol profesional fue en Fénix de Uruguay, donde dejó de jugar en abril. Sobre ese período alejado de la competencia, reconoció cuánto extraña la rutina de un futbolista: "Una linda experiencia. Desde abril que no entro a un vestuario".

Brian Fernández busca una nueva oportunidad después de una carrera difícil

La trayectoria del delantero estuvo marcada por grandes momentos futbolísticos, pero también por situaciones personales que afectaron su continuidad profesional.

Surgido de Racing Club, Fernández supo destacarse por sus condiciones ofensivas y construyó una carrera que incluyó experiencias en distintos países, con pasos por México, Chile, Estados Unidos, Francia e Italia.

Sin embargo, los problemas de adicciones y las dificultades personales condicionaron su recorrido y lo obligaron a alejarse de las canchas en diferentes oportunidades.

En una entrevista con La Noche de TyC Sports, el atacante había hablado públicamente sobre los momentos más duros de su vida y la gravedad de la situación que atravesó. "Estuve al borde de la muerte", había confesado en aquella oportunidad.

También había manifestado su deseo de recuperar su carrera y volver a disfrutar del fútbol profesional.

Ahora, Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy aparece como una nueva posibilidad para Brian Fernández, que buscará recuperar continuidad, reencontrarse con su mejor versión y comenzar otra etapa dentro del fútbol argentino.