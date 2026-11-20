La ciudad de La Plata será escenario de una nueva edición del torneo más importante del ajedrez argentino. Entre el 2 y el 11 de diciembre, se disputará el 101° Campeonato Argentino de Ajedrez, que convocará a destacados representantes de la disciplina y a jóvenes talentos que buscan consolidarse en el circuito nacional.

La presentación oficial tendrá lugar el martes 1° de diciembre, a las 14, con un acto inaugural en el Salón Dorado de la Gobernación bonaerense. Durante la ceremonia también se realizará el sorteo del calendario correspondiente a las once rondas. Al día siguiente comenzará la competencia en el Hotel Grand Brizo, establecimiento que funcionará como sede de todas las partidas.

Faustino Oro, la gran atracción del Campeonato Argentino de Ajedrez

Uno de los nombres que concentrará mayor atención será el de Faustino Oro, quien tendrá su primera participación en este certamen en la capital bonaerense. Con apenas 13 años, el joven ajedrecista ya consiguió un lugar entre los principales exponentes argentinos de la disciplina y alcanzó el título de Gran Maestro a los 12 años y seis meses, una marca histórica.

Actualmente radicado en Zaragoza, España, Oro se destaca por un sistema de preparación basado principalmente en herramientas digitales. Su rutina incluye alrededor de seis horas diarias de entrenamiento mediante plataformas virtuales, programas de análisis y clases a distancia, sin utilizar los tradicionales libros de ajedrez como método de estudio.

Fanático de Vélez Sarsfield y admirador de figuras históricas como Miguel Najdorf y Oscar Panno, el juvenil también consiguió importantes resultados frente a rivales de primer nivel. Entre sus antecedentes sobresalen tres victorias en partidas rápidas ante el noruego Magnus Carlsen, considerado el mejor ajedrecista del mundo.

El propio Carlsen siguió de cerca su evolución durante el último Mundial de blitz por equipos disputado en Hong Kong. Con el objetivo de continuar creciendo en el ranking internacional, Oro afrontará en La Plata un nuevo desafío para demostrar su potencial frente a los principales jugadores del país.

Los principales candidatos al título nacional

El campeonato tendrá una destacada presencia de Grandes Maestros que cuentan con una extensa trayectoria y numerosos logros en el ajedrez argentino.

Entre los participantes más importantes se encuentra Diego Flores, quien acumula ocho títulos nacionales y comparte con Miguel Najdorf el récord de mayor cantidad de consagraciones en la historia del torneo.

También estarán presentes otros referentes de la disciplina:

Fernando Peralta: cinco veces campeón argentino.

Sandro Mareco: ganador de dos títulos nacionales.

Federico Pérez Ponsa: uno de los principales exponentes del circuito, que ya sabe lo que significa conquistar este campeonato.

Diego Valerga: otro de los Grandes Maestros que buscará quedarse con la corona.

La nómina se completa con representantes de distintas categorías del ajedrez internacional. Entre los Maestros Internacionales estarán Julián Villca y Maximiliano Pérez, mientras que por la categoría de Maestros FIDE participarán Lucas Cumpe, Ian Ocampos y Luca Petti.

Este último llegará a la competencia después de su participación en el Masters de Blumenau, Brasil, donde buscó conseguir una norma para alcanzar el título de Maestro Internacional.

Además, el torneo contará con presencia femenina de primer nivel gracias a la participación de la Gran Maestra Candela Francisco Guecamburu, una de las figuras destacadas del ajedrez nacional.

Con un cuadro que combina experiencia, campeones consagrados y jóvenes promesas, el 101° Campeonato Argentino promete diez jornadas de competencia de alto nivel en La Plata, con el objetivo de definir quién se quedará con uno de los títulos más importantes del calendario ajedrecístico del país.