Alexander Zverev consiguió una nueva victoria en las ATP Finals de Turín y confirmó su clasificación a las semifinales como líder del Grupo John McEnroe. El alemán se impuso este jueves al francés Arthur Fils por 6-4 y 7-6 (8-6), mantuvo su invicto y logró avanzar sin perder ningún set en la fase de grupos.

El resultado también tuvo consecuencias para otro participante: el estadounidense Ben Shelton, que consiguió el pase a la siguiente ronda sin necesidad de disputar su próximo compromiso.

Durante el encuentro, Zverev debió remontar dos oportunidades de set de su rival en el segundo parcial antes de cerrar el partido en el tie-break. Ahora, el alemán espera por el segundo clasificado de la otra zona, que se definirá este viernes en el enfrentamiento entre Daniil Medvedev y Frances Tiafoe. La semifinal se disputará el sábado.

La preocupación de Zverev por una vieja lesión en el tobillo

A pesar de su sólido rendimiento en el torneo, el triunfo dejó una preocupación en torno al estado físico del tenista alemán. Sobre el cierre del partido, Zverev evidenció molestias en el tobillo, una zona que arrastra problemas desde la grave lesión que sufrió durante Roland Garros 2022, cuando padeció una rotura de ligamentos.

Después del encuentro, el propio jugador se refirió a la situación y reconoció que se trata de una complicación que podría acompañarlo durante el resto de su carrera.

"El tobillo lamentablemente es un tema que probablemente me acompañará hasta el final de mi carrera por la lesión que tuve hace cuatro años", explicó.

De cara al próximo compromiso, el alemán trabajará junto a su equipo médico con el objetivo de recuperarse y llegar en las mejores condiciones posibles a las semifinales del sábado, donde buscará dar otro paso hacia el título de las ATP Finals.