Rodrigo De Paul atraviesa la cuenta regresiva para su casamiento con Tini Stoessel y no disimula la emoción por el gran acontecimiento. En las últimas horas, el futbolista compartió una selfie en sus historias de Instagram y sorprendió con un mensaje que dejó en evidencia cuánto falta para la celebración.

“En un mes me caso”, escribió el mediocampista de la Selección argentina junto a la imagen, en la que se lo pudo ver sonriente y con un look informal: una gorra blanca y una musculosa deportiva azul sobre una remera blanca.

La publicación reflejó la felicidad y la expectativa que siente De Paul mientras se prepara para dar el sí junto a la cantante, con quien retomó su relación después de un período de separación.

Uno de los aspectos que más curiosidad despertó sobre la boda es la temática elegida por Tini para la celebración. Según reveló Yanina Latorre, la artista se inspiró en tres películas que tienen un significado especial en la historia de amor de la pareja.

“Las tres películas los identifican a ellos por su historia de amor y ella se siente identificada con una de las protagonistas por el tipo de vida. Entonces, con esta heroína va a ser la entrada. Va a ser como estar en Disney, muy Tini. De todo se va a ocupar ella”, había explicado la periodista al revelar algunos detalles de los preparativos.

La boda está prevista para el 19 de diciembre en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires. La pareja apostará por una celebración con una impronta personal, cuya puesta en escena estará especialmente diseñada por la cantante.

En cuanto a la organización, trascendió que la ceremonia será íntima y contará con un grupo reducido de familiares y amigos. Más tarde, se incorporarán los demás invitados para compartir la cena y la fiesta.

Por último, otro de los detalles que se conocieron es que Guido, el hermano de Rodrigo De Paul, será el encargado de oficiar la unión simbólica, en un momento que promete ser uno de los más emotivos de la celebración.