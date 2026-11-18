A poco más de dos semanas del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat, continúan saliendo a la luz detalles de la celebración. En esta oportunidad, se conoció la lista de canciones que la cantante pidió que no sonaran durante la fiesta, una decisión que despertó la curiosidad de sus seguidores.

Mientras los recién casados disfrutan de esta nueva etapa, el DJ Andrés Balaciano compartió en sus redes sociales una imagen del papel escrito a mano que recibió de Lali. Allí figuraban los temas que debían quedar afuera de la musicalización de la noche. Se trata de canciones de reggaetón, cumbia y pop latino que suelen sonar en cualquier celebración, pero que la pareja decidió dejar de lado.

Cuáles fueron las canciones que Lali Espósito prohibió en su casamiento

A través de una historia de Instagram, el DJ que estuvo a cargo de la música después de que Ale Sergi hiciera una presentación con sus vinilos mostró el listado que le entregó la artista antes de comenzar la fiesta.

Entre los títulos que aparecieron en la nota se encuentran “Ella me levantó”, de Daddy Yankee; “La isla del sol”, de El Símbolo; y “Tusa”, de Karol G y Nicki Minaj. Sin embargo, uno de los puntos que más sorprendió fue la indicación de no pasar ninguna canción del repertorio de The Killers.

La lista de temas que los novios prefirieron evitar fue la siguiente:

“Ella me levantó” – Daddy Yankee

“La isla del sol” – El Símbolo

“Ven báilalo” – Ángel y Khriz

“La gozadera” – Gente de Zona ft. Marc Anthony

“No te creas tan importante” – Damas Gratis y Viru Kumbieron

“Tusa” – Karol G y Nicki Minaj

“La vecinita” – Vico C

“Pa’ Mayté” – Carlos Vives

“Todo de ti” – Rauw Alejandro

“El tiburón” – Proyecto Uno

“Caraluna” – Bacilos

Todo el repertorio de The Killers

Lali compartió fotos inéditas de su boda y les dedicó un mensaje especial a su mamá y a su suegra

A poco más de dos semanas de dar el sí con Pedro Rosemblat, Lali Espósito publicó nuevas imágenes de la celebración, que se realizó el pasado 31 de octubre en San Telmo. A través de sus historias de Instagram, la cantante mostró momentos que hasta ahora no había compartido y aprovechó para agradecerles a algunas de las personas que fueron fundamentales para que todo saliera como lo habían imaginado.

Uno de los gestos que más llamó la atención fue el mensaje dedicado a su mamá, Majo Riera, y a su suegra, Marcela Amado. La artista publicó una fotografía en la que ambas aparecen sonrientes y les dedicó unas emotivas palabras.

“Voy a subir algunas imágenes del casamiento para agradecerle especialmente a personas que adoro y que fueron claves para lograr que ese día sea como deseábamos con Pedro”, anunció en una de sus publicaciones.

La primera postal que compartió fue la del ingreso a la ceremonia, que estuvo musicalizado con “Necesito tu amor”, de Charly García. Después llegó el turno de las madres de los recién casados, a quienes les expresó su agradecimiento: “¡Primero a las más importantes! Nuestras mamás. Gracias por acompañarnos con el amor más incondicional. ¡Estaban hechas unas diosas!”.

La cantante también reconoció el trabajo de quienes estuvieron detrás de la organización del evento. En particular, destacó a la productora liderada por Claudia Villafañe: “Gracias por todo el trabajo, cariño extra y por seguir exactamente nuestro deseo. Fue inolvidable. ¡Las queremos!”.

Otro de los mensajes estuvo dirigido al diseñador Justo Ocampo, quien estuvo a cargo de confeccionar su vestido de novia. Junto a una fotografía de la prenda, Lali escribió: “Gracias al número uno total. ¡Te quiero!”.

Entre las personas mencionadas también estuvo Marina Venancio, amiga de la artista y responsable de su estilismo y maquillaje. Además, tuvo un papel especial durante la celebración: fue quien se quedó con el ramo de novia. “Gracias a mi amiga del alma que me acompañó en todo el proceso y que se llevó el ramo”, comentó.

Por su parte, el estilista y peluquero Juan Manuel Cativa recibió una dedicatoria cargada de complicidad: “¡Y a este! Que lo vuelvo loco y él a mí. Y siempre acompañándome. Te quiero Juano”.

Las publicaciones también permitieron conocer más momentos de la fiesta. Lali compartió una fotografía durante la presentación de Juliana Gattas, a quien le dedicó un “Te amo”, y otra imagen junto a su flamante esposo. “Con el novio. Te amo”, escribió.