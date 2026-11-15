Tini Stoessel reveló cómo es su relación con los hijos de Rodrigo De Paul

Tini Stoessel volvió a demostrar el gran momento sentimental que atraviesa junto a Rodrigo De Paul y dejó en evidencia el cariño que siente por la familia del futbolista. En las últimas horas, la cantante sorprendió con un tierno mensaje dedicado al jugador y a sus dos hijos, Francesca y Bautista, fruto de su anterior relación con la modelo e influencer Camila Homs.

La artista reaccionó a una publicación que compartió De Paul en sus redes sociales, donde recopiló algunos de los momentos más especiales de los últimos días. En las imágenes aparecieron sus hijos y también el perro que incorporaron recientemente a la familia.

Entre los comentarios, el mensaje de Tini no pasó inadvertido. “Los amooo”, escribió la cantante, dejando en claro el afecto que tiene por los chicos. No es la primera vez que la artista tiene gestos cariñosos hacia Francesca y Bautista, con quienes mantiene un vínculo cercano.

Mientras tanto, la relación entre Tini y Rodrigo continúa consolidándose. La pareja vive en Miami, donde el futbolista comparte equipo con Lionel Messi, uno de sus grandes amigos. Sin embargo, la distancia nunca fue un impedimento para acompañarse en sus respectivos proyectos profesionales.

De hecho, De Paul estuvo presente en distintos compromisos artísticos de la cantante y viajó para acompañarla durante su última gira, Futttura.

Además, ambos se preparan para celebrar un nuevo capítulo de su historia de amor: a fines de diciembre realizarán una ceremonia simbólica de casamiento, en medio de un presente personal y profesional que los encuentra cada vez más unidos.