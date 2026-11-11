Paula Chaves tuvo que ser operada de una mano y mostró cómo le quedó

Paula Chaves pasó por el quirófano este martes para someterse a una cirugía en la mano, tal como había adelantado días atrás a través de sus redes sociales. Fiel a su estilo, la conductora compartió distintos momentos de la jornada con sus seguidores y mostró cómo vivió la previa de la intervención, sin ocultar sus nervios.

Horas antes de ingresar al sanatorio, publicó una historia de Instagram en la que hizo referencia a su temor por el procedimiento. “Quien se está por operar la mano y llora en un remis yendo a hacer papelones al sanatorio”, escribió con humor.

Poco después, compartió un video en el que mostró que su hermana Delfina había llegado a la clínica para acompañarla durante el proceso. “Llegó mi acompañante terapéutica”, bromeó al presentarla.

La modelo también se tomó con humor los momentos previos a la operación y publicó una fotografía desde la cama de la habitación, vestida con la bata del sanatorio y los elementos quirúrgicos correspondientes, pero sin dejar de lado sus lentes de sol.

“Todo lo hago con miedo, pero lo hago”, expresó, en una frase con la que reflejó sus nervios antes de ingresar al quirófano.

La primera foto de Paula Chaves después de la operación

Tres horas más tarde, Chaves volvió a comunicarse con sus seguidores y compartió una selfie desde la habitación, ya después de la intervención.

En la imagen se la pudo ver con la mano vendada y una banda que cubría la zona operada. Junto a la fotografía, publicó un breve mensaje para confirmar que la cirugía había terminado: “Listo”.

De esta manera, la conductora compartió con naturalidad todo el proceso de su intervención, desde los nervios previos hasta el primer registro después de la operación.