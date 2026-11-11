El cantante de Los Palmeras despidió a Marcos Camino

Cacho Deicas despidió a Marcos Camino con un sentido mensaje en las redes sociales. El histórico cantante de Los Palmeras compartió unas emotivas palabras para recordar a quien fue su compañero durante décadas en la emblemática banda de cumbia santafesina. Camino murió este martes a los 76 años y su partida generó una profunda conmoción entre sus seguidores y colegas.

A través de su cuenta de Instagram, Deicas publicó una fotografía en la que ambos aparecen sonrientes mientras compartían un momento musical y acompañó la imagen con una extensa dedicatoria.

“Una vida entera compartiendo buenos y malos momentos. Las hemos pasado todas y tuvimos la suerte de poder lograr cumplir muchos anhelos juntos”, comenzó escribiendo el cantante.

Luego, expresó el dolor que le provocó la pérdida de su histórico compañero y extendió sus condolencias a los familiares, amigos y admiradores del músico.

“Hoy toca despedirme de un compañero de la vida y con respeto, de parte mía y de toda mi familia, los acompañamos en sentimiento a sus seres queridos, como así también a los seguidores que comparten esta pérdida tan grande y a los que hicimos todo para llevarles una felicidad que hoy se convierte en tristeza”, agregó.

Finalmente, cerró su publicación con una breve pero significativa despedida: “Que en paz descanses, Marcos”.

Las reacciones de los seguidores al mensaje de Cacho Deicas por la muerte de Marcos Camino

La publicación no tardó en generar repercusiones entre los fanáticos de Los Palmeras, que se acercaron a los comentarios para expresar su tristeza por la muerte del acordeonista y acompañar a Deicas en este difícil momento.

Entre los mensajes que más se destacaron aparecieron frases como “Los grandes no se van, se convierten en leyenda”, “Todo es tristeza y dolor, pero debemos despedirlo con alegría que nos transmitió con su música” y “Todo tu público te abraza fuerte”.

Otros usuarios también recordaron el legado que ambos construyeron durante tantos años: “Por siempre los mejores representantes de la cumbia santafesina. Lo dieron todo”.

La despedida de Deicas reflejó el vínculo personal y artístico que compartió con Camino, una sociedad musical que dejó una marca imborrable en la historia de la cumbia santafesina.