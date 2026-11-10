Russell Brand fue condenado a 10 años de prisión por violación y otros tres delitos de agresión sexual

El actor Russell Brand fue condenado a 10 años y 6 meses de prisión después de que un tribunal lo encontrara culpable de un delito de violación y otros tres cargos de agresión sexual.

Durante la lectura de la sentencia, el juez Joel Bennathan cuestionó duramente la conducta del actor y señaló que había utilizado durante más de dos décadas su imagen pública de hombre “divertido y carismático” para ocultar otro comportamiento. “Usted se volvió un depredador sexual. Por eso, tengo que sentenciarlo por los crímenes sexuales contra cuatro mujeres”, expresó el magistrado.

Además, el juez dispuso que no se difundieran públicamente los nombres de las víctimas, cuyas experiencias fueron detalladas durante los fundamentos de la sentencia.

El jurado de un tribunal de Londres había declarado culpable a Brand de violar a una joven de 21 años, quien era admiradora suya, después de uno de sus espectáculos en 2009. También lo encontró responsable de otros tres episodios de agresión sexual contra distintas mujeres.

Al comunicar la decisión, Bennathan explicó los motivos por los que consideraba necesario mantener al actor bajo custodia. “Usted fue declarado culpable de varios delitos, incluido uno de violación. En mi opinión, por lo tanto, debo mantenerlo en prisión preventiva, sobre todo porque la tentación de evitar regresar al tribunal para recibir esa sentencia será abrumadora”, sostuvo.

Según informó el medio Variety, Brand no mostró ninguna reacción visible cuando se leyó el veredicto. En cambio, su esposa salió de la sala cuando los agentes trasladaron al actor hacia las celdas del establecimiento judicial.

Quién es Russell Brand, el actor condenado por violación

Russell Brand construyó su carrera como humorista y presentador de televisión en el Reino Unido. Sus primeros pasos en los medios fueron en MTV, donde ganó popularidad, y luego condujo Big Brother’s Big Mouth, participó en distintos programas de la cadena E4 de Channel 4 y tuvo su propio espacio radial, The Russell Brand Show, en la BBC.

Su reconocimiento internacional llegó con su participación en distintas producciones de Hollywood, entre ellas Forgetting Sarah Marshall, Misión Rockstar y Rock of Ages. También trabajó como actor de doblaje y prestó su voz al personaje del Dr. Nefario en la saga animada Mi villano favorito.

Con el paso del tiempo, Brand se alejó de las grandes producciones cinematográficas y, después de que comenzaran a conocerse las primeras acusaciones de presuntos abusos, concentró gran parte de su actividad en su propio podcast.

Sin embargo, su imagen pública quedó fuertemente cuestionada en 2023, cuando una investigación del diario londinense The Sunday Times difundió testimonios sobre presuntos comportamientos abusivos del actor. El trabajo periodístico reunió las denuncias de cinco mujeres, que posteriormente dieron lugar a actuaciones judiciales.