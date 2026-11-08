La curiosa foto de la China Suárez y Martín Migueles

Wanda Nara y Mauro Icardi protagonizaron un nuevo episodio de tensión el 6 de noviembre, luego de que un operativo policial en el barrio La Isla de Nordelta, en el partido bonaerense de Tigre, terminara con el retiro de la hija mayor de la expareja de la casa de su padre. El procedimiento también derivó en la apertura de una causa judicial por lesiones, a partir de la denuncia de la menor, de 11 años, quien había alertado a su madre sobre una presunta agresión física mediante un mensaje enviado desde su computadora.

El episodio ocurrió en la denominada casa de los sueños, donde se presentaron efectivos policiales y una ambulancia. También estuvieron Eugenia China Suárez, actual pareja de Icardi, y Martín Migueles, novio de Wanda Nara, quien había recibido los llamados de la niña. Horas después del operativo, se conoció una fotografía de ambos, que quedaron involucrados indirectamente en el nuevo conflicto entre la empresaria y el futbolista.

La intervención comenzó cerca de las 17, cuando se realizó un llamado al 911 para alertar sobre una posible situación de violencia infantil. Según un acta policial que difundió la periodista Yanina Latorre, la menor le había contado a su madre que llevaba varias horas encerrada en su habitación y que no había almorzado.

La situación se produjo en medio de una disputa familiar por el régimen de cuidado de las niñas. De acuerdo con el documento, existía una disposición judicial que establecía que la menor debía permanecer con su padre hasta el 16 de noviembre.

Cuando los efectivos del Comando de Patrullas de Tigre llegaron a la vivienda, un hombre respondió desde la puerta y manifestó que no autorizaba el ingreso. Sin embargo, minutos después, la niña salió de la casa llorando, sin zapatos y únicamente con medias, y se acercó a su madre.

Frente a los policías, la menor expresó: “Llevame con vos por favor, que mi papá me pegó y me amenazó”. Además, aseguró que su padre le había advertido que iría a buscarla a la casa de Wanda Nara.

En ese contexto, según el relato de Latorre, Mauro Icardi y la China Suárez también salieron de la propiedad. Allí se produjo un cruce entre la empresaria y la actriz, a quien Nara le habría dicho: “Mala persona en un par de años sos vos”.

De acuerdo con la periodista, Suárez intentó calmar la situación y buscó mantener una conversación tanto con Migueles como con las niñas. Más tarde, una imagen que publicó en sus historias de Instagram mostró a la actriz y al novio de Wanda sentados sobre el césped mientras conversaban, con la hija menor de la expareja entre ambos.

En cuanto a la atención médica, una profesional del Sistema de Emergencias de Tigre examinó a la niña en el lugar. La menor manifestó tener dolor de cabeza y molestias en la rodilla izquierda. La médica no encontró lesiones que justificaran un traslado de urgencia, aunque recomendó realizar una radiografía por un traumatismo leve.

Por su parte, Wanda Nara explicó que su hija tenía programada una cirugía de meniscos para el mes siguiente.

Icardi, en tanto, les manifestó a los efectivos que la menor había decidido retirarse de la vivienda después de que él le negara el permiso para asistir a una reunión de adolescentes. También sostuvo que no entregaría sus pertenencias debido a la medida judicial vigente.

En un video difundido por el programa LAM, en el que únicamente se observan sus piernas, el futbolista expresó: “Hay una orden del juez que la nena está conmigo, es mi responsabilidad. Punto”.

Cuando uno de los policías le preguntó a la menor con quién quería quedarse, respondió: “Obvio que me quiero ir con mi mamá”. Finalmente, madre e hija fueron trasladadas al Destacamento Policial Villa La Ñata.

La causa judicial contra Mauro Icardi tras la denuncia

Luego del operativo, la periodista Yanina Latorre informó que el fiscal de la UFI de Género de Tigre, Julio Petrucci, dispuso iniciar actuaciones por el presunto delito de lesiones.

Entre las medidas ordenadas se encuentran un reconocimiento médico legal de la niña y la notificación a Mauro Icardi sobre la formación de la causa. Además, intervino el Sistema de Emergencia Social de Tigre.

El expediente permanece en etapa de instrucción, a la espera de los resultados de las pericias médicas y de la declaración testimonial de Wanda Nara ante el fiscal a cargo de la investigación.