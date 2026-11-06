Santi Maratea reveló qué habló con Andy Kusnetzoff después del escándalo que terminó con el programa

En medio de la repercusión por el fuerte enfrentamiento que protagonizó en PH: Podemos Hablar (Telefe), Santiago Maratea rompió el silencio y relató cómo atravesó el momento en el que China Ansa lo cuestionó por las denuncias de estafa vinculadas con sus colectas solidarias.

El influencer habló con un cronista de La mañana con Moria (eltrece) y fue contundente al referirse tanto a la actitud de Andy Kusnetzoff como al clima que se vivió durante la grabación. “Andy no es mi amigo y no creo que me cuide. Yo esto lo hablé con él en ese corte de los 20 minutos, que dije: ‘¿Sabés qué pasa? Yo me tengo que cuidar solo acá porque ninguno de ustedes me va a cuidar’”, expresó.

En ese sentido, aclaró que tampoco esperaba un trato especial por parte del conductor ni de los demás invitados. “¿Por qué me cuidaría? Si somos todos adultos y no soy amigo de ninguno”, sostuvo.

Además, reflexionó sobre la exposición en los medios y la manera en que se construyen las polémicas alrededor de su figura. “Van a querer sacar siempre lo peor o ver mi peor costado”, aseguró.

“Cuando dicen que la televisión es una picadora de carne, ¿quién zafa de eso? Si nadie pica carne, ¿por qué es una picadora de carne? Porque todos pican carne y yo soy la carne”, agregó Maratea.

Consultado sobre si la pregunta de China Ansa había sido acordada previamente, el influencer respondió sin rodeos: “Genuinamente no me interesa”. Y profundizó: “Yo no creo que haya sido buscado, porque también, si es buscado, quiere decir que yo estoy en una posición superpasiva, donde todos me hacen una trampa”.

Por otra parte, deslizó que la controversia podría tener vinculaciones políticas y mencionó a las autoridades del canal. “Sé que ahí hay algo de arriba que baja, y sé que tiene que ver con lo político y con los dueños del canal”, afirmó. Sin embargo, aclaró que no cree que todos estén necesariamente en su contra: “Pero después, que desde el dueño hasta la China estén en contra mío, no creo que sea tan así. Pero sí va a pasar esto, nadie me va a cuidar, y yo eso lo tengo muy claro”.

Maratea también contó que Kusnetzoff no se comunicó con él después de que el episodio tomara trascendencia, aunque sí le pidió disculpas durante la grabación. “No me llamó, pero me pidió disculpas en el momento y fue suficiente”, explicó.

Al referirse a los posibles motivos de la incomodidad que genera su figura, reconoció que no tiene una explicación clara. “No sé qué más habrá y tampoco entiendo por qué en la política o en los políticos algunos yo puedo generar tanta incomodidad, pero evidentemente la genero y no me molesta, o sea, yo la voy a seguir generando”, manifestó.

Por último, defendió su credibilidad y el trabajo que lleva adelante mediante las colectas solidarias. “Yo imagino que sirve, imagino que represento ciertos valores que al mismo tiempo banco a un partido político en el que quieren hacernos todos creer que ese partido político no tiene esos valores”, concluyó.