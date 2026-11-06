Marcela Pagano cuestionó el alivio fiscal de Caputo para las pymes: «Una tregua de seis meses no es una política»

Marcela Pagano atribuyó a la presión de las empresas la decisión del Gobierno de anunciar medidas de alivio para las pymes.

La diputada cuestionó a Luis Caputo y calificó las disposiciones oficiales como un paliativo temporal.

Pagano señaló que la industria argentina produce un 11% menos que en 2023.

La legisladora sostuvo que las pymes industriales acumulan 14 meses consecutivos de caída.

El Gobierno suspendió los embargos de ARCA hasta mayo de 2027 y anunció nuevas herramientas de financiamiento.

Dirigentes del oficialismo respaldaron las medidas, mientras la oposición reclama respuestas estructurales para recuperar la actividad.

El paquete de medidas anunciado por el ministro de Economía, Luis Caputo, para aliviar la situación financiera de las pequeñas y medianas empresas generó nuevas críticas desde la oposición. La diputada nacional Marcela Pagano consideró que las disposiciones oficiales representan apenas un paliativo frente al deterioro de la actividad industrial y sostuvo que las empresas argentinas fueron las que obligaron al Gobierno de Javier Milei a reconocer la gravedad de la situación que atraviesa el sector.

A través de una publicación en su cuenta de X, la legisladora del bloque Coherencia cuestionó la oportunidad de los anuncios y atribuyó su concreción a la presión ejercida por las propias compañías. «El Gobierno tuvo que admitir lo que ocultó por meses: las pymes están asfixiadas. Otra vez le torcimos el brazo», expresó.

Pagano también dirigió sus críticas directamente al titular del Palacio de Hacienda, a quien calificó de «cuevero», y cuestionó que la suspensión de los embargos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) llegue después de meses de dificultades para las empresas.

«El cuevero anunció que ARCA frena los embargos hasta mayo, llegaron casi 33 mil empleados tarde. Medidas para ganar las elecciones y luego olvidarse de las pymes», sostuvo la diputada, en una referencia a las consecuencias que, según su interpretación, tuvo la demora oficial para implementar mecanismos de asistencia al sector productivo.

La legisladora puso especial énfasis en que las disposiciones anunciadas no modifican las condiciones estructurales que afectan a la industria y advirtió que una suspensión temporal de las ejecuciones fiscales no alcanza para revertir la caída de la producción ni los problemas de financiamiento.

La caída industrial, en el centro del cuestionamiento

Uno de los argumentos principales de Pagano estuvo relacionado con la evolución de la actividad manufacturera. Según los datos que expuso, la industria argentina produce un 11% menos que en 2023, mientras que las pequeñas y medianas empresas industriales acumulan 14 meses consecutivos de caída.

A partir de esos indicadores, consideró que las medidas de Economía no constituyen una respuesta integral a la crisis productiva. «Una tregua de seis meses no es una política, es un calendario», afirmó, al cuestionar que la suspensión de embargos tenga un horizonte limitado y no esté acompañada por un programa que permita recuperar los niveles de actividad.

La diputada también buscó destacar el impacto social que tiene el funcionamiento de las pequeñas empresas, más allá de sus obligaciones tributarias o de su dimensión económica. En ese sentido, defendió el papel que cumplen en las economías familiares, la generación de empleo y la transmisión de conocimientos laborales.

«Una pyme no es solo un CUIT. Es un taller donde un pibe aprendió un oficio mirando las manos de su viejo, una panadería que abre antes que el sol, el sueño de una familia», expresó.

Con esa descripción, Pagano intentó trasladar la discusión desde los instrumentos fiscales hacia las consecuencias que la situación económica tiene sobre los trabajadores, los empresarios y las comunidades que dependen de esas actividades.

Qué anunció Caputo para las pequeñas empresas

Las críticas opositoras se produjeron después de que el ministro de Economía presentara un conjunto de medidas durante la conferencia anual de la Unión Industrial Argentina (UIA). El funcionario reconoció las dificultades financieras que atraviesan las pymes y anunció distintas herramientas para otorgarles mayor margen de maniobra.

Entre las principales disposiciones se encuentra la suspensión de los embargos de ARCA hasta mayo de 2027. También se anunció la extensión de los plazos para regularizar deudas impositivas y aduaneras, junto con nuevas alternativas de financiamiento destinadas al sector automotriz.

Caputo explicó que el propósito es reducir las presiones financieras que enfrentan las compañías y facilitar el cumplimiento de sus obligaciones. Además, anticipó que algunas de las herramientas podrían extenderse posteriormente a empresas de mayor dimensión.

El ministro justificó las decisiones al señalar que los problemas de financiamiento empresarial no pueden resolverse de manera inmediata y que el Gobierno busca ofrecer alternativas compatibles con su objetivo de mantener el equilibrio fiscal.

Los anuncios recibieron el respaldo de dirigentes del oficialismo, entre ellos Patricia Bullrich y Luis Petri, quienes acompañaron públicamente la iniciativa.

Sin embargo, las declaraciones de Pagano reflejaron que el paquete económico no logró cerrar la discusión sobre la situación de las pequeñas empresas. Mientras el Gobierno presenta las medidas como una herramienta para aliviar sus compromisos financieros, desde la oposición reclaman respuestas de mayor alcance que permitan detener la caída industrial, recuperar la producción y garantizar condiciones de continuidad para las pymes.

El debate vuelve a colocar en el centro de la discusión económica el papel de las pequeñas y medianas empresas, un sector cuya evolución resulta determinante para el empleo y la actividad productiva en buena parte del país.