Guillermo Michel cuestionó el alivio fiscal de Caputo para las pymes y lo comparó con el «plan platita» del peronismo

Guillermo Michel cuestionó las medidas para las pymes anunciadas por Luis Caputo.

El diputado comparó el paquete fiscal con las iniciativas peronistas que fueron calificadas como «plan platita».

El Gobierno suspenderá los embargos de ARCA contra las pymes hasta, por lo menos, mayo de 2027.

El plan de regularización de deudas impositivas se extenderá hasta el 31 de octubre, con 18 meses de financiación.

Las empresas podrán utilizar saldos a favor de ARCA para cancelar el IVA aduanero.

Caputo propuso eliminar el impuesto a los sellos mediante un esquema de compensación compartida entre Nación y provincias.

Las medidas de alivio fiscal anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, para las pequeñas y medianas empresas abrieron un nuevo frente de discusión política entre el Gobierno y Unión por la Patria. El diputado nacional Guillermo Michel cuestionó el paquete de iniciativas y planteó una contradicción en el discurso oficialista respecto de los estímulos económicos, al recordar las críticas que recibió el peronismo cuando impulsó medidas de asistencia y dinamización del consumo, bajo la denominación de «plan platita».

«Lo hace el peronismo y es el plan platita… Pero si lo manda a hacer el FMI porque la actividad está planchada, entonces está bien… Pónganse de acuerdo», escribió Michel en sus redes sociales el mismo día en que Caputo presentó las disposiciones destinadas a mejorar la situación financiera de las pymes.

El legislador puso el foco en lo que considera un doble criterio político para evaluar decisiones económicas de características similares. Su cuestionamiento apunta a que las iniciativas orientadas a proporcionar liquidez, aliviar obligaciones tributarias o estimular la actividad reciben calificativos diferentes según el espacio político que las promueva.

La crítica estuvo acompañada por un material gráfico que señalaba que una de cada siete pequeñas y medianas empresas industriales se encontraba bajo embargo por deudas fiscales. El dato buscó poner de relieve las dificultades que atraviesa una parte del entramado productivo y la necesidad de medidas que permitan sostener su funcionamiento.

Las medidas anunciadas por Economía

Caputo presentó el paquete de iniciativas durante su participación en la 32.ª Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA). Allí reconoció los problemas financieros que enfrentan las pequeñas empresas y anunció una serie de modificaciones en los mecanismos de cobro y regularización de obligaciones fiscales.

Una de las principales decisiones consiste en suspender los embargos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) contra las pymes hasta, por lo menos, mayo de 2027. El ministro justificó la medida al señalar que muchas empresas atraviesan dificultades para afrontar sus compromisos financieros y que los embargos profundizan esos problemas.

También anunció la extensión del plan de facilidades de pago para deudas impositivas del organismo recaudador. El régimen, que contemplaba 18 cuotas y tenía como fecha de vencimiento el 30 de junio, se extenderá hasta el 31 de octubre, manteniendo un plazo de financiación de 18 meses.

Caputo sostuvo que las dificultades de financiamiento de las pequeñas empresas no pueden resolverse en períodos breves y defendió las medidas como herramientas para otorgarles mayor margen de maniobra, sin abandonar el objetivo oficial de consolidación fiscal.

Otra de las modificaciones permitirá que las pymes utilicen los saldos a favor acumulados ante ARCA para cancelar el IVA aduanero. Hasta ahora, las empresas podían afrontar demoras de entre seis y nueve meses para recuperar esos recursos, lo que representaba un costo financiero adicional.

El ministro consideró que la posibilidad de compensar esos créditos constituye un avance hacia la implementación de una cuenta corriente única aduanera entre las compañías y el organismo recaudador. También cuestionó que el Estado mantenga simultáneamente deudas con empresas a las que les exige el cumplimiento de obligaciones tributarias.

La propuesta para eliminar Ingresos por sellos provinciales

El paquete incluyó, además, una propuesta dirigida a las provincias para avanzar en la eliminación del impuesto a los sellos. Caputo planteó que la Nación podría hacerse cargo de la mitad del costo fiscal de esa decisión, siempre que las administraciones provinciales acepten resignar la otra mitad.

El tributo alcanza diferentes operaciones y contratos a título oneroso, entre ellos compraventas de inmuebles y vehículos, alquileres, pagarés y préstamos. Según las estimaciones presentadas por el ministro, su recaudación representa entre cuatro y cinco billones de pesos anuales.

La iniciativa supone abrir una negociación con los gobernadores, ya que la eliminación del gravamen requiere que las jurisdicciones acepten reducir una fuente de ingresos propios.

De esta manera, el anuncio económico terminó convirtiéndose también en un motivo de confrontación política. Mientras el Gobierno presenta las medidas como instrumentos para aliviar las dificultades financieras del sector productivo dentro de su programa de equilibrio fiscal, Michel cuestiona la diferencia de criterios con la que se juzgan políticas de asistencia económica.

El planteo del diputado volvió a instalar una discusión sobre el papel del Estado frente a las dificultades de las empresas y sobre los límites que debe tener la intervención pública en un contexto de actividad económica debilitada.