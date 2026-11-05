La policía podrá pedir el imei de los celulares en controles callejeros

La policía podrá pedir el imei de los celulares en controles callejerosPOLÍTICA05 de noviembre de 2026Agencia 24 Noticias
La Legislatura santafesina avanza con nuevas facultades para la Policía provincial en el marco de una ley destinada a combatir el robo y la comercialización ilegal de teléfonos celulares.
La iniciativa habilita a los efectivos a exigir a cualquier ciudadano que exhiba el código IMEI de su teléfono, un identificador único que permite verificar si el equipo tiene una denuncia o un pedido de secuestro.
De esta manera, los controles podrán realizarse sin necesidad de que exista una investigación previa sobre la persona o una orden judicial para solicitar la identificación del dispositivo.
El proyecto también contempla la posibilidad de realizar requisas personales y secuestrar el teléfono ante determinadas situaciones, como la negativa a exhibir el equipo o la detección de una coincidencia con un celular denunciado.