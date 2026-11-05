La policía podrá pedir el imei de los celulares en controles callejeros

La Legislatura santafesina avanza con nuevas facultades para la Policía provincial en el marco de una ley destinada a combatir el robo y la comercialización ilegal de teléfonos celulares.

La iniciativa habilita a los efectivos a exigir a cualquier ciudadano que exhiba el código IMEI de su teléfono, un identificador único que permite verificar si el equipo tiene una denuncia o un pedido de secuestro.

De esta manera, los controles podrán realizarse sin necesidad de que exista una investigación previa sobre la persona o una orden judicial para solicitar la identificación del dispositivo.

El proyecto también contempla la posibilidad de realizar requisas personales y secuestrar el teléfono ante determinadas situaciones, como la negativa a exhibir el equipo o la detección de una coincidencia con un celular denunciado.