¿Por qué el exceso de proteínas puede dañar los riñones

El consumo de batidos de proteínas y productos enriquecidos se convirtió en una tendencia creciente entre los adolescentes, que recurren a ellos con el objetivo de desarrollar masa muscular, mejorar su rendimiento deportivo o perder peso. La oferta del mercado incluye desde suplementos en polvo y barritas hasta panes enriquecidos, con propuestas cada vez más orientadas al público joven.

Una encuesta realizada por la Universidad de Michigan reveló diferencias en los motivos de consumo según el género: los varones adolescentes suelen elegir suplementos proteicos para mejorar su desempeño deportivo y ganar músculo, mientras que las chicas los incorporan con la intención de complementar su alimentación y bajar de peso.

¿Cuánta proteína necesita el organismo y qué sucede cuando se consume en exceso?

Las proteínas son nutrientes fundamentales para el crecimiento, la formación y la reparación de tejidos, entre ellos los músculos, la piel y los órganos. Sin embargo, las cantidades necesarias varían según la edad, el peso corporal y el nivel de actividad física.

La Sociedad Alemana de Nutrición (DGE) recomienda que los adultos sanos consuman aproximadamente 0,8 gramos de proteína por kilo de peso corporal al día. Por ejemplo, una persona de 65 kilos necesita alrededor de 52 gramos diarios, una cantidad que puede alcanzarse mediante alimentos habituales como avena, papas, queso fresco, pan integral y crema de cacahuate.

En los adolescentes, la recomendación aumenta a 0,9 gramos por kilo de peso corporal, debido a las necesidades propias de la etapa de crecimiento. En tanto, los niños pequeños y los adultos mayores de 65 años deberían alcanzar aproximadamente 1 gramo por kilo.

Sin embargo, los especialistas advierten que consumir proteínas en cantidades excesivas no aporta necesariamente beneficios adicionales y puede tener consecuencias para la salud. Algunos estudios relacionan una ingesta elevada, especialmente de proteínas de origen animal durante la infancia y la adolescencia, con un mayor riesgo de sobrepeso y una posible aceleración de la pubertad.

Además, un consumo excesivo puede representar una mayor exigencia para los riñones, sobre todo en personas con enfermedades renales previas. Por eso, es importante adaptar la cantidad de proteínas a las necesidades individuales y evitar la incorporación de suplementos sin asesoramiento profesional.

Proteínas y actividad física: ¿cuándo son realmente necesarias?

La práctica de ejercicio intenso puede incrementar los requerimientos proteicos, especialmente cuando se realizan entrenamientos orientados al desarrollo muscular.

Los deportistas que entrenan más de cinco horas semanales pueden necesitar entre 1,2 y 2 gramos de proteína por kilo de peso corporal al día, distribuidos en distintas comidas. Estas cantidades dependen de la intensidad del ejercicio, el tipo de entrenamiento y los objetivos deportivos.

En cuanto al descenso de peso, las dietas con mayor contenido proteico pueden favorecer la sensación de saciedad y ayudar a controlar el apetito. Sin embargo, no es indispensable consumir batidos ni suplementos para alcanzar estos objetivos, ya que una alimentación equilibrada puede proporcionar las proteínas necesarias.

Proteínas animales o vegetales: qué conviene elegir

Las proteínas de origen vegetal pueden presentar una composición de aminoácidos diferente a la de las proteínas animales. No obstante, también aportan otros nutrientes importantes, como fibra, vitaminas y grasas saludables.

Por este motivo, la Sociedad Alemana de Nutrición recomienda priorizar las fuentes vegetales de proteínas, entre ellas las legumbres, los cereales y los frutos secos.

Además, combinar distintos alimentos, como cereales y legumbres, permite obtener una variedad de aminoácidos esenciales y contribuir a cubrir los requerimientos del organismo. Incorporar estas opciones a las comidas habituales es una alternativa práctica para mejorar la calidad nutricional de la dieta.

Los riesgos y las críticas a los batidos y productos proteicos

Aunque los batidos y las barritas proteicas suelen promocionarse como productos saludables, su composición no siempre resulta favorable. Muchos contienen vitaminas y minerales añadidos, pero también pueden incluir edulcorantes, azúcares, aditivos y saborizantes.

A esto se suma una advertencia sobre la seguridad de algunos suplementos. Investigaciones de la Universidad Alemana del Deporte de Colonia detectaron sustancias dopantes en determinados productos comercializados para favorecer el desarrollo muscular.

En el caso de los adolescentes, el consumo de proteína en polvo, generalmente derivada de la leche, también genera preocupación por sus posibles efectos sobre la piel. Algunos especialistas señalan que podría aumentar la producción de sebo y empeorar el acné, aunque todavía no existen pruebas concluyentes que confirmen una relación directa.

Otro aspecto importante es que estos productos pueden desplazar alimentos convencionales de la dieta. Como consecuencia, los jóvenes podrían reducir el consumo de fibra, micronutrientes y grasas saludables, nutrientes que se obtienen a través de una alimentación variada.

¿Por qué los alimentos enriquecidos con proteínas son más caros?

El precio es otro factor que genera cuestionamientos. Los alimentos enriquecidos con proteínas suelen costar considerablemente más que sus versiones tradicionales. Incluso productos que naturalmente contienen cantidades importantes de este nutriente, como el queso y las bebidas de soja, pueden aumentar su precio cuando se comercializan destacando su aporte proteico.

Así lo señala un estudio de la organización alemana de consumidores Verbraucherzentrale, que advierte sobre el encarecimiento de estos productos.

Frente a esta tendencia, los especialistas recuerdan que la mayoría de las personas, incluso quienes practican deporte, pueden cubrir sus necesidades proteicas mediante una alimentación equilibrada, sin recurrir a suplementos especiales.

Su utilización puede resultar útil en situaciones particulares, como alergias, problemas digestivos, dificultades para masticar o falta de apetito, siempre que exista una indicación adecuada. En definitiva, antes de incorporar batidos o productos enriquecidos, es importante evaluar las necesidades nutricionales reales y consultar con un profesional.