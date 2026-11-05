Mara Gómez sobre el ataque transfóbico en Palermo

Un nuevo episodio de violencia contra el colectivo travesti-trans generó preocupación y reavivó el debate sobre la discriminación y la falta de protección. Durante la madrugada del lunes 2 de noviembre, un grupo de alrededor de 50 hombres atacó con piedras, palos y otros objetos contundentes a mujeres trans que se encontraban trabajando en la zona de los Bosques de Palermo.

Frente a la gravedad de lo ocurrido, la futbolista de Quilmes Mara Gómez compartió un contundente mensaje en sus redes sociales. A través de sus palabras, cuestionó las conductas discriminatorias que sufren diariamente las personas trans y advirtió sobre las consecuencias que pueden tener los discursos de odio cuando son minimizados o naturalizados por la sociedad.

La reflexión de Mara Gómez sobre los discursos de odio y la violencia contra las personas trans

En su publicación, la deportista retomó una situación reciente en la que había denunciado un episodio de discriminación en un comercio y había utilizado la expresión "riesgo social" para describir el contexto que atraviesa el colectivo.

"Había personas que me comentaban o me escribían por privado y me decían que llamarlo riesgo social era un poco mucho. Te comento a vos o a las personas que no saben lo que sucedió: un grupo de alrededor de 50 varones se organizaron para ir a los bosques de Palermo a agredir físicamente a las personas trans que estaban trabajando en ese lugar, con piedras, con palos, con de todo", relató.

En ese sentido, cuestionó la relación entre los mensajes discriminatorios y las agresiones físicas: "¿A vos te parece que los discursos de odio y de discriminación no están habilitando este tipo de comportamiento?", planteó.

Además, sostuvo que la violencia no aparece de manera aislada, sino que se desarrolla en un contexto donde muchas situaciones de discriminación terminan siendo consideradas normales.

"Todo esto sucede porque se naturalizan los discursos de odio y porque se minimizan las conductas discriminatorias: yendo a comprar, yendo a trabajar, caminando por la calle, existiendo", expresó.

El reclamo de Mara Gómez a las instituciones durante el Mes del Orgullo

La futbolista también dirigió sus críticas a los organismos públicos, las empresas privadas y las figuras públicas, a quienes les reclamó un compromiso concreto frente a los hechos de violencia y discriminación.

En la antesala de las actividades por el Mes del Orgullo, Gómez cuestionó que muchas instituciones se limiten a expresar su apoyo al colectivo LGBTIQ+ mediante publicaciones en redes sociales, sin acompañar esos gestos con acciones concretas.

"Lamentablemente esto sucede porque hay una habilitación de más arriba, y cuando hablo de más arriba hablo de la habilitación de la política, la habilitación de las figuras públicas", manifestó.

Luego, hizo un llamado a quienes suelen sumarse a las campañas de visibilización durante junio: "Yo invito a todas las instituciones, tanto públicas como privadas, o a las figuras públicas que esperan el mes del orgullo para poner el flyer con los colores de la diversidad, a que pasemos a hechos concretos de concientización y visibilización".

Y concluyó con un mensaje sobre la responsabilidad colectiva frente a la discriminación: "Esto es responsabilidad de todos y de todas, no es solamente del colectivo travesti-trans o LGBTIQ+".

El silencio de los varones en el deporte frente a la discriminación

El reclamo de Mara Gómez también vuelve a poner en discusión el papel de los referentes deportivos frente a las problemáticas sociales. En particular, expone la necesidad de que más deportistas varones utilicen su visibilidad para cuestionar la violencia machista y la discriminación.

En un ámbito donde las mujeres y las personas trans suelen asumir gran parte de las denuncias públicas sobre desigualdad, la falta de pronunciamientos de otras figuras del deporte puede contribuir a perpetuar la indiferencia.

La violencia transfóbica no debería ser una preocupación exclusiva de quienes la padecen. La participación de deportistas, dirigentes e instituciones resulta fundamental para promover espacios más seguros y combatir los discursos que habilitan distintas formas de agresión.

Quién es Mara Gómez, la futbolista trans que hizo historia en el fútbol argentino

Mara Gómez es una de las figuras más representativas de la lucha por la inclusión y la igualdad de derechos en el deporte argentino. En diciembre de 2020 marcó un antes y un después al convertirse en la primera futbolista trans en debutar en la Primera División del fútbol femenino de AFA, cuando jugaba para Villa San Carlos.

Su recorrido deportivo incluye experiencias en la Liga Amateur Platense, Estudiantes de La Plata y otros equipos del fútbol femenino nacional. Además de su carrera como futbolista, Gómez es enfermera profesional.

Actualmente se desempeña como delantera en el Club Atlético Quilmes y continúa utilizando su lugar en el deporte para visibilizar las dificultades que atraviesa el colectivo travesti-trans y reclamar condiciones de igualdad dentro y fuera de las canchas.