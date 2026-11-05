Nico Paz y la Selección Argentina sin Messi

La Selección Argentina comienza a transitar una nueva etapa, marcada por la ausencia de Lionel Messi y la necesidad de encontrar nuevos referentes dentro del plantel. Después de más de dos décadas con el capitán como principal bandera, Lionel Scaloni tendrá el desafío de reorganizar el equipo y distribuir nuevas responsabilidades. En ese escenario, Nico Paz aparece como uno de los jóvenes talentos llamados a ganar protagonismo.

El mediocampista del Como integra la primera convocatoria de 28 futbolistas que presentó Scaloni después del retiro internacional de Messi. La lista incluye a los jugadores que afrontarán los amistosos ante Uruguay, el 13 de noviembre en La Bombonera, y Costa Rica, el 17 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Serán los primeros compromisos de la Albiceleste en este nuevo ciclo, una oportunidad para probar variantes y empezar a consolidar nuevas sociedades.

Pero hay un episodio que permite conocer el compromiso que siente Nico Paz por la camiseta argentina. El pasado 19 de julio, después de la derrota por 1-0 ante España en la final del Mundial 2026, el futbolista fue uno de los primeros integrantes del plantel en compartir una reflexión en sus redes sociales.

Nacido en Santa Cruz de Tenerife, el joven había tenido que enfrentarse al país en el que nació durante la definición del título. Sin embargo, dejó en claro cuál es su identificación futbolística y el orgullo que siente por representar a la Argentina.

“Hoy más que nunca, orgulloso de representar a este país, a esta selección, y de formar parte de un grupo de personas increíbles que mueren por estos colores y dejan corazón y alma en todo momento. Solo les puedo decir gracias”, escribió junto a una fotografía del plantel argentino.

Sin embargo, hubo una frase de su publicación que llamó especialmente la atención y que funcionó como una declaración de intenciones para el futuro: “Prometo dar absolutamente todo de mí para traer esta copa de vuelta a Argentina”.

En el mismo mensaje, felicitó a España por la consagración y cerró con una expresión que reafirmó su sentimiento por la camiseta nacional: “¡Aguante Argentina siempre en las buenas y en las malas!”.

Nico Paz, una de las apuestas de Scaloni para la nueva etapa de la Selección

A sus 22 años, el mediocampista atraviesa un momento de crecimiento y consolidación en el fútbol europeo. En el Como utiliza la camiseta número 10 y se destaca por su visión de juego, su capacidad para manejar los tiempos y su habilidad para generar situaciones de peligro cerca del área.

Sus estadísticas en la Champions League 2026/27 reflejan su influencia en el ataque: en cuatro partidos acumula tres goles y cinco asistencias, según los registros de la UEFA.

La salida de Messi no implica que un solo futbolista deba asumir su lugar. La responsabilidad de conducir al equipo será colectiva y también recaerá en jugadores con experiencia internacional, como Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Julián Álvarez.

En ese contexto, Nico Paz tendrá la oportunidad de dar un paso adelante y comenzar a construir un papel más importante dentro del seleccionado. Su talento y su actualidad en Europa lo convierten en una de las alternativas para aportar creatividad y frescura al equipo.

La promesa que hizo después de la final perdida ante España cobra ahora un nuevo significado: con Messi fuera de la escena internacional, el joven tendrá la posibilidad de empezar a demostrar en la cancha cuánto está dispuesto a hacer por la camiseta argentina.