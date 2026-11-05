Mauro Icardi respondió al reclamo de Wanda Nara para impedirle salir del país

Mauro Icardi volvió a quedar en el centro de la disputa judicial con Wanda Nara, esta vez por el conflicto relacionado con la cuota alimentaria de sus hijas. Luego de que trascendiera que la conductora había solicitado una prohibición de salida del país para el futbolista por un supuesto incumplimiento de sus obligaciones, el delantero salió al cruce y compartió documentos judiciales para defenderse.

A través de sus historias de Instagram, el jugador aseguró que ya abonó los montos reclamados y cuestionó las versiones que circularon sobre el expediente.

“Otra mentira que quisieron instalar algunos voceros esta semana. Deudas, salida del país... ¿cómo decían?”, escribió junto a la imagen de un payaso. Luego agregó: “Para verdades están las resoluciones judiciales. Qué raro que siempre en dichas resoluciones dice todo lo contrario”.

En otra parte de su descargo, el futbolista presentó cinco aclaraciones para intentar desmentir la información difundida sobre el enfrentamiento judicial. “Documento mata relato. Resumo tanta letra”, expresó antes de enumerar los puntos que, según su interpretación, surgen de las resoluciones.

En primer lugar, explicó que el pedido de reducción de la cuota alimentaria tramita en otro expediente y que no tiene relación con esta controversia. También afirmó que la Cámara revocó una multa del 50% que había sido solicitada y que fue rechazado el pedido de prohibición de salida del país.

Respecto de los montos reclamados, Icardi sostuvo: “Lo único que aprobaron favorable para la otra parte es la liquidación de algo de alimentos que ya están pagos en la cuota de junio de 2026”.

Además, hizo referencia al embargo de una propiedad y aseguró que corresponde a otra causa judicial que actualmente se encuentra apelada. Según su postura, esa medida será levantada próximamente.

Para finalizar su primera publicación, el delantero lanzó una dura crítica contra quienes difundieron información sobre el conflicto: “No le mientan tanto a la gente. Si necesitan plata, vayan a trabajar. ¡Chimuertos!”.

La indirecta de Mauro Icardi por las firmas de la resolución judicial

El futbolista continuó con sus publicaciones y compartió otro mensaje en el que hizo hincapié en las firmas que aparecen en la resolución judicial del 4 de noviembre. En esta oportunidad, cuestionó las versiones que circularon sobre la intervención de determinados funcionarios en el documento.

“Y como frutilla del postre, para terminar de enterrar a los chimuertos... Hay un pequeño detalle... La resolución de hoy 4/11/26 está firmada por Carlos y Gastón. En ninguna página está la firma de Adrián”, señaló.

Pero sus críticas no terminaron allí. Icardi también apuntó contra la periodista Marcia Frisciotti, conocida como Pochis, panelista de Puro Show (eltrece) y responsable de la cuenta de Instagram @Gossipeame.

“Se ve que ser mitómano se contagia. No vayan por ese camino que así terminó la Gachi, Pachi...”, escribió en otra de sus historias.

Por último, el delantero publicó una captura de la documentación judicial y volvió a cuestionar a quienes hablaron sobre el tema. “No se puede competir contra principiantes, pero admito que me gusta tu confianza. Considerando tus resultados. Qué atrevida es la ignorancia”, concluyó.