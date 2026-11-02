Gladys “La Bomba Tucumana” cerró su local de empanadas y apuntó contra la política económica de Milei

Después de dos años de actividad, Gladys “La Bomba Tucumana” cerró su local de empanadas. La cantante confirmó la noticia a través de sus redes sociales y expresó su preocupación por la situación económica del país. Además, apuntó contra las políticas del gobierno de Javier Milei.

A mediados de septiembre, en una entrevista con TN de noche, por TN, la artista había adelantado que evaluaba bajar las persianas porque no podía sostener el negocio. Finalmente, aquel temor se convirtió en realidad.

“Hoy me toca despedirme de un sueño, y lo hago con el corazón partido. Con muchísimo dolor tengo que anunciar el cierre de nuestro local de empanadas. Una decisión que jamás hubiera querido tomar, pero que la difícil situación económica que estamos atravesando nos obliga a enfrentar”, escribió en una publicación de Instagram.

Visiblemente afectada por la decisión, Gladys también lamentó las consecuencias que tendrá el cierre para quienes trabajaban en el emprendimiento.

“Detrás de este cierre hay mucho esfuerzo, ilusiones, trabajo y, sobre todo, personas maravillosas que hoy también se quedan sin su fuente de trabajo. Personas a las que quiero muchísimo y que son las más perjudicadas por esta realidad y por las políticas de este Gobierno”, expresó.

La cantante también les dedicó unas palabras a los clientes que acompañaron el proyecto durante estos dos años: “A cada cliente que nos eligió, que nos acompañó y que fue parte de esta historia, gracias de corazón. Gracias por cada compra, cada palabra y cada muestra de cariño”.

Por último, dejó en claro que atraviesa el cierre con tristeza, aunque sin descartar la posibilidad de volver a abrir en el futuro: “Me voy con una enorme tristeza, pero con la tranquilidad de haberlo dado todo”.

“Ojalá algún día podamos volver a encontrarnos. Gracias por haber sido parte de este sueño. Los voy a llevar siempre en mi corazón”, concluyó.