Santa Fe debatió nuevas herramientas para resolver conflictos a través de la justicia restaurativa

La jornada se realizó en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL y reunió a representantes de organismos públicos, especialistas y referentes académicos. El objetivo fue analizar alternativas al enfoque exclusivamente punitivo y promover la recomposición de los vínculos sociales.

La búsqueda de respuestas a los conflictos que vayan más allá del castigo y permitan reparar los daños y reconstruir los vínculos sociales fue el eje de la Jornada de Justicia Restaurativa Santa Fe 2026, que se desarrolló el martes 27 de octubre en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral (UNL).

El encuentro convocó a representantes de organismos públicos, especialistas y referentes del ámbito académico, quienes intercambiaron experiencias y debatieron sobre las posibilidades de incorporar este paradigma a las políticas públicas y las prácticas institucionales de la provincia.

La justicia restaurativa propone una mirada diferente frente a los conflictos, poniendo el foco no solamente en la sanción, sino también en la reparación del daño, la participación de las personas involucradas y la reconstrucción de las relaciones afectadas.

Durante la jornada se abordaron los desafíos que implica avanzar hacia este enfoque en Santa Fe y las herramientas necesarias para fortalecer su implementación en distintos ámbitos institucionales.