Pullaro busca posicionar a Santa Fe como socio estratégico de la minería y apuesta a un hub logístico portuario

El gobernador participó de la segunda Mesa Federal Minera en Rosario, donde planteó que la producción minera pueda salir al mundo a través de los puertos santafesinos. También destacó las inversiones en infraestructura portuaria y las obras previstas en el norte provincial.

En el marco de la Primera Ronda de Negocios del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), realizada en La Fluvial de Rosario, el gobernador Maximiliano Pullaro participó de la segunda Mesa Federal Minera, un espacio de articulación que reúne a representantes del Gobierno nacional, gobernadores, cámaras empresarias y sindicatos para promover inversiones y fortalecer el desarrollo del sector.

Durante el encuentro, el mandatario sostuvo que Santa Fe tiene condiciones para convertirse en un socio estratégico de la actividad minera, a partir de sus características sociales, institucionales y productivas. En ese sentido, planteó la posibilidad de que la producción proveniente de los principales proyectos mineros del país pueda canalizarse a través de los puertos de la provincia.

“Tenemos amplia expectativa de generar un hub logístico donde lo que se produce en las minas salga por Santa Fe y nos permita bajar los costos logísticos y generar desarrollo”, afirmó Pullaro.

El gobernador también destacó el trabajo que lleva adelante la Provincia junto con empresas privadas para fortalecer la infraestructura portuaria de Rosario y Santa Fe, además de avanzar en el desarrollo de una nueva terminal en el norte santafesino.

En relación con este último proyecto, detalló que se están ejecutando cuatro puentes para mejorar la conectividad, se avanza en la adquisición de tierras y se trabaja en una estrategia de integración con la provincia de Corrientes.

“Estamos haciendo cuatro puentes para llegar allí, comprando tierras y teniendo un desarrollo con la provincia de Corrientes, por la cruza de barcazas de Villa Ocampo a Bella Vista”, explicó.

La propuesta del Gobierno santafesino apunta a consolidar una plataforma logística que vincule la producción minera con la infraestructura portuaria y las vías navegables, con el objetivo de reducir costos de transporte y ampliar las oportunidades de desarrollo económico para la región.