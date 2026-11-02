Boudou apuntó contra Milei y reactivó la consigna política por Cristina Kirchner

Amado Boudou cuestionó duramente al presidente Javier Milei y utilizó expresiones descalificadoras contra su figura.

El ex vicepresidente criticó el rumbo económico del Gobierno y sus consecuencias sobre la industria y la situación social.

Boudou contrapuso los indicadores financieros con las dificultades cotidianas de los argentinos mediante la referencia al “riesgo asado”.

El ex funcionario reivindicó las gestiones de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner como parte de su posicionamiento político.

El dirigente kirchnerista volvió a respaldar a la ex presidenta y reclamó su libertad.

La consigna “Cristina libre, Cristina candidata” sintetizó su planteo sobre el lugar que debe ocupar Cristina Kirchner en el futuro del peronismo.

Amado Boudou volvió a intervenir en el debate político nacional con fuertes cuestionamientos al gobierno de Javier Milei y una reivindicación del kirchnerismo. El ex vicepresidente utilizó sus declaraciones para cuestionar el rumbo económico y social de la administración libertaria, criticar al Presidente y plantear que la situación judicial de Cristina Kirchner debe ocupar un lugar central en la discusión política.

Durante sus intervenciones, Boudou recurrió a expresiones descalificadoras contra Milei y lo definió como un “monigote”. Sus críticas no se limitaron a la figura presidencial: también apuntaron contra las consecuencias que, según su interpretación, tienen las decisiones del Gobierno sobre la actividad productiva, el empleo y las condiciones de vida de la población.

El ex vicepresidente buscó presentar el programa económico oficial como una política que excede el objetivo de ordenar las cuentas públicas y que, a su entender, genera un deterioro en distintos sectores de la sociedad. En ese marco, contrapuso los indicadores financieros con las dificultades cotidianas de los argentinos y utilizó una referencia al riesgo país y al “riesgo asado” para cuestionar la distancia entre las variables que observa el mercado y la situación de los hogares.

La comparación le permitió trasladar la discusión desde el terreno de las finanzas hacia el impacto social de las medidas económicas. Para Boudou, la atención puesta en los indicadores de los mercados no alcanza para explicar lo que sucede con los ingresos, el consumo y la capacidad de las familias para sostener sus gastos. Su planteo también incluyó críticas al retroceso de la industria y a las consecuencias que atribuye al esquema económico impulsado por Milei.

En su exposición, el ex funcionario volvió a reivindicar las administraciones de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. La referencia a ambos ex presidentes funcionó como una defensa del proyecto político que gobernó el país durante buena parte de las últimas dos décadas y como una contraposición directa con el rumbo que propone la actual gestión.

Ese posicionamiento también dejó en evidencia que Boudou mantiene una identificación política con el kirchnerismo y que sus cuestionamientos al Gobierno forman parte de una disputa más amplia por la interpretación de la situación argentina. En lugar de limitarse a discutir medidas puntuales, planteó una confrontación entre dos modelos de país, con diferencias en materia económica, productiva y social.

La situación judicial de Cristina Kirchner ocupó otro lugar central en sus declaraciones. Boudou volvió a respaldar a la ex presidenta y expresó una consigna que sintetiza su posición política: “Cristina libre, Cristina candidata”. La frase combina el reclamo por su libertad con una reivindicación de su posible protagonismo electoral y busca instalar nuevamente su figura en el centro de la discusión opositora.

La consigna también refleja una definición sobre el futuro del peronismo. Para el ex vicepresidente, Cristina Kirchner conserva un papel político relevante y debe seguir siendo una referencia para el espacio. Su planteo se distancia de las posiciones que buscan construir una conducción alternativa o reorganizar al peronismo sin colocar a la ex mandataria en el centro de la estrategia.

La intervención de Boudou se inscribe así en un escenario opositor atravesado por diferencias sobre el liderazgo, la estrategia frente al Gobierno y la posibilidad de recuperar iniciativa política. La reivindicación de Cristina Kirchner aparece como una señal dirigida tanto hacia el oficialismo como hacia los distintos sectores del peronismo que discuten cómo reorganizarse frente a Milei.

Al mismo tiempo, sus críticas al programa económico procuran vincular el malestar social con una impugnación política más amplia de la administración libertaria. La referencia al deterioro industrial y a las dificultades de los hogares busca discutir el balance del Gobierno desde una perspectiva que no se limite a la estabilidad financiera o al cumplimiento de objetivos fiscales.

Las declaraciones del ex vicepresidente, por lo tanto, reunieron dos ejes que el kirchnerismo intenta mantener conectados: el cuestionamiento al rumbo de Milei y la reivindicación de Cristina Kirchner como figura central de la oposición. La consigna lanzada por Boudou expresa esa apuesta y vuelve a colocar sobre la mesa una discusión que atraviesa al peronismo: quién debe conducirlo y qué lugar debe ocupar la ex presidenta en su reconstrucción política.